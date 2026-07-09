La Serie A aprieta para firmar al Dibu Martínez

La Juventus ha comenzado a mover ficha para reforzar su portería y ya ha trasladado una propuesta de contrato a Emiliano 'Dibu' Martínez. El guardameta argentino, uno de los referentes del Aston Villa y de la selección campeona del mundo, vería con buenos ojos la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la Serie A.

Las primeras conversaciones entre el entorno del futbolista y el conjunto turinés habrían sido positivas, hasta el punto de que el internacional argentino estaría abierto a la operación. Sin embargo, el posible traspaso se encuentra todavía en una fase muy inicial y el siguiente paso será alcanzar un entendimiento entre la Juventus y el Aston Villa.

Dibu Martínez. / EFE

Postura negociadora

El club inglés no facilitará la salida de uno de sus jugadores más importantes, por lo que las negociaciones económicas serán determinantes para el futuro de la operación. La valoración del guardameta y las condiciones del traspaso marcarán el ritmo de unas conversaciones que aún están dando sus primeros pasos.

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Mientras tanto, la Juventus mantiene al Dibu Martínez como una de sus prioridades para reforzar una posición clave de cara a la próxima temporada, confiando en que las negociaciones entre ambos clubes puedan avanzar en las próximas semanas.