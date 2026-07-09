Subasta en la Premier League por Barcola

El mercado de fichajes podría vivir uno de sus movimientos más destacados con Bradley Barcola como protagonista. El extremo francés del Paris Saint-Germain ha despertado el interés de dos gigantes de la Premier League: Arsenal y Liverpool, que siguen muy de cerca su situación en el conjunto parisino.

Hummels disputa el balón con Barcola / EFE

El futuro del atacante podría depender de la planificación deportiva del PSG. Si el club francés logra cerrar la incorporación de Yan Diomande, la puerta de salida para Barcola podría abrirse, un escenario que tanto los 'Reds' como los 'Gunners' están preparados para aprovechar.

Liverpool busca reforzar su frente ofensivo con un futbolista desequilibrante y ve en Barcola un perfil ideal para aportar velocidad, desborde y capacidad de gol. Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta también considera al internacional francés una pieza capaz de elevar el nivel de su ataque y aumentar la competencia en las bandas.

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Diomande tiene la llave

Aunque el PSG no tiene intención de facilitar su salida, las próximas semanas serán decisivas. La posible llegada de Diomande podría desencadenar un efecto dominó que sitúe a Bradley Barcola en el centro de una de las grandes batallas del mercado entre Arsenal y Liverpool.