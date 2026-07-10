Adeyemi ya tiene destino: el Barça cierra un fichaje de 29 millones
El conjunto azulgrana alcanza un acuerdo con el Borussia Dortmund para incorporar al internacional alemán, que firmará por cinco temporadas
El FC Barcelona ya tiene atado a uno de los movimientos más importantes de su mercado de verano. Según ha adelantado Fabrizio Romano con su ya habitual “Here we go”, el conjunto azulgrana ha alcanzado un acuerdo con el club alemán para el traspaso de Karim Adeyemi.
La operación se cerrará por 22 millones de euros fijos más otros 7 millones en variables, una cifra que eleva el coste a los 29 millones. El extremo alemán, de 24 años, firmará un contrato de cinco temporadas después de priorizar en todo momento vestir la camiseta azulgrana.
Velocidad, desborde y gol para Flick
Con este fichaje, Hansi Flick suma una pieza que conoce a la perfección el fútbol alemán. Adeyemi destaca por su explosividad, velocidad al espacio y capacidad para jugar en cualquiera de las posiciones del ataque, aunque su hábitat natural es el extremo derecho.
El internacional con Alemania llegó al Borussia Dortmund en 2022 procedente del RB Salzburgo tras explotar en Austria. Desde entonces ha alternado grandes actuaciones pese a las lesiones que le han perseguido.
En la pasada temporada disputó ni más ni menos que 39 partidos oficiales, en los que firmó 10 goles y 6 asistencias, uno de los registros que terminaron de convencer a la dirección deportiva culé para apostar por él como uno de los refuerzos ofensivos del nuevo proyecto.
Una operación estratégica para el Barça
El Barcelona llevaba varias semanas rastreando el mercado en busca de un extremo con capacidad para romper partidos en el uno contra uno. Adeyemi reunía un perfil muy valorado por el cuerpo técnico y, además, su situación contractual facilitó una negociación que ha terminado resolviéndose por una cantidad asumible para la economía azulgrana.
Salvo sorpresa, el alemán viajará en los próximos días para superar el reconocimiento médico y convertirse oficialmente en nuevo jugador del FC Barcelona. Con esta incorporación, el conjunto de Flick suma uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Bundesliga y añade una importante dosis de velocidad y profundidad a un ataque que aspira a ser uno de los más temibles de Europa.
- El Valencia CF actualiza sus planes para la portería: Dimitrievski, un fichaje y Raúl Jiménez
- La última espera del Valencia CF por Thomas Meunier
- Diez despedidas en la operación salida del Valencia Basket
- Recta final en el 'caso Santamaria' en el Valencia CF
- Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial
- Aliou Dieng saca músculo en Paterna: primer entrenamiento en el Valencia CF
- El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!
- Aliou Dieng, nivel Mundial para el Valencia CF