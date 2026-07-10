Adeyemi ya tiene destino: el Barça cierra un fichaje de 29 millones

El FC Barcelona ya tiene atado a uno de los movimientos más importantes de su mercado de verano. Según ha adelantado Fabrizio Romano con su ya habitual “Here we go”, el conjunto azulgrana ha alcanzado un acuerdo con el club alemán para el traspaso de Karim Adeyemi.

La operación se cerrará por 22 millones de euros fijos más otros 7 millones en variables, una cifra que eleva el coste a los 29 millones. El extremo alemán, de 24 años, firmará un contrato de cinco temporadas después de priorizar en todo momento vestir la camiseta azulgrana.

Velocidad, desborde y gol para Flick

Con este fichaje, Hansi Flick suma una pieza que conoce a la perfección el fútbol alemán. Adeyemi destaca por su explosividad, velocidad al espacio y capacidad para jugar en cualquiera de las posiciones del ataque, aunque su hábitat natural es el extremo derecho.

El internacional con Alemania llegó al Borussia Dortmund en 2022 procedente del RB Salzburgo tras explotar en Austria. Desde entonces ha alternado grandes actuaciones pese a las lesiones que le han perseguido.

En la pasada temporada disputó ni más ni menos que 39 partidos oficiales, en los que firmó 10 goles y 6 asistencias, uno de los registros que terminaron de convencer a la dirección deportiva culé para apostar por él como uno de los refuerzos ofensivos del nuevo proyecto.

Adeyemi en su etapa en el Salzburgo / EFE

Una operación estratégica para el Barça

El Barcelona llevaba varias semanas rastreando el mercado en busca de un extremo con capacidad para romper partidos en el uno contra uno. Adeyemi reunía un perfil muy valorado por el cuerpo técnico y, además, su situación contractual facilitó una negociación que ha terminado resolviéndose por una cantidad asumible para la economía azulgrana.

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Salvo sorpresa, el alemán viajará en los próximos días para superar el reconocimiento médico y convertirse oficialmente en nuevo jugador del FC Barcelona. Con esta incorporación, el conjunto de Flick suma uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Bundesliga y añade una importante dosis de velocidad y profundidad a un ataque que aspira a ser uno de los más temibles de Europa.