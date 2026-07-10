Akor Adams la salvación económica para el Sevilla FC

El mercado de fichajes del Sevilla está en constante movimiento. El club hispalense y ha incorporado a cuatro nuevos jugadores: Juan Iglesias, Vlachodimos, Guridi y Sagante. Ahora, el club se centra el las salidas para seguir confeccionando el nuevo proyecto de la mano de Luis Gracía Plaza. El Sevilla necesita vender a sus jugadores más valiosos para seguir fichando, pero más si cabe por el aspecto económico.

Akor Adams / Instagram Akor Adams

Desde la dirección deportiva se trabaja en Nianzu que lo tiene encaminado con el Lille y Akor Adams. Tras su buena actuación en la primera temporada completa como rojiblanco con 10 goles ha despertado el interés de varios equipos y el Sevilla no vería con malos ojos una posible venta. Los nervionenses piden 15 millones de euros, pero los italianos ofrecen 10 millones. El objetivo es sacar plusvalía, ya que le costó hace una temporada 6 millones.

Este viernes el equipo ha entrenado con las novedades del propio Akor Adams y Chidera Ejuke. Los sevillistas se medirán ante el Juventud Torremolinos en el Estadio Jesús Navas a las 21:00 horas este sábado. Además, se medirá al KS Cracovia el 19 d ejulio. Córdoba 23 de julio, AD Ceuta FC el 26 de julio, NEC Nijmegen el 31 de julio. Utrecht 2 de agosto y, por último, ante el Bayern Leverkusen el 8 de agosto.

Todo esto, ante de medirse el fin de semana del 15 y 16 de agosto en el primer partido de Liga ane el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Lesionados y descartes

En el apartado médico, las malas noticias llegan pronto con Alfon González y Andrés Castrín. El extremo manchego sufrió una rotura fibrilar que le tendrá apartado de los terrenos de juego aproximadamnete dos meses. El central está trabajando de forma preventiva debido a unos problemas en el pubis que no le permiten entrenar con normalidad.

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Por otra parte, el Sevilla sigue con el plan de los descartes. Joan Jordán, Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Rafa Mir volvieron a entrenar al margen de la plantilla mientras se les busca equipo.