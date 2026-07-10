El Ayuntamiento de València abre La Fonteta para seguir el partido de cuartos de final España-Bélgica

El Ayuntamiento de València abrirá esta tarde el Pabellón de la Fuente de San Luis para seguir el enfrentamiento de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica. El partido entre ambas selecciones, que se celebra esta tarde a las 21:00 horas, será determinante para lograr el pase a las semifinales del Mundial, que se disputarán la próxima semana. La Selección, que está realizando un extraordinario papel en el campeonato cuenta en su plantilla con dos jugadores valencianos: Ferran Torres y Álex Grimaldo, aunque solo el primero ha podido disponer de minutos hasta la fecha.

La apertura de puertas en la instalación deportiva comenzará a las 19:30 horas y se permitirá el acceso hasta completar aforo. La entrada se realizará a través de las puertas 3 y 4. Las personas menores que deseen acceder al recinto deberán ir acompañadas de una persona adulta.

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España, en cuartos, y la afición podrá seguirla desde La Fonteta a partir de las 19:30 horas / SD

Narración de Dani Meroño

Los asistentes al pabellón también podrán disfrutar de la narración del partido por parte del periodista Dani Meroño. De este modo, los aficionados podrán seguir el España - Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026 en compañía y en un ambiente familiar.