El Barça aumenta su puja por Julián Álvarez: estas son las cifras de la oferta

El FC Barcelona mantiene a Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar la delantera y ya habría definido las condiciones de la que será su oferta definitiva. Según informa SPORT, la directiva azulgrana está dispuesta a presentar una propuesta cercana a los 130 millones de euros al Atlético de Madrid, una cifra que considera ajustada al valor del delantero argentino y que no tiene intención de aumentar.

Toda la carne en el asador

La operación ha dado un giro en los últimos días, ya que Joan Laporta habría decidido implicarse personalmente en las negociaciones con el presidente del Atlético, Enrique Cerezo. El objetivo es agilizar unas conversaciones que, según la información publicada, no avanzaron al ritmo esperado durante los primeros contactos entre ambas entidades. La intención del Barcelona es trasladar directamente su propuesta y tratar de desbloquear una de las operaciones más ambiciosas del mercado.

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Julián Álvarez y Dani Olmo en el Barça-Atlético de Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7

Pese a la complejidad del fichaje, en el Camp Nou mantienen la confianza en que Julián Álvarez siga siendo una opción real para reforzar el proyecto de Hansi Flick. El club considera prioritaria su incorporación y está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para intentar convencer al Atlético de Madrid, aunque es consciente de que la negociación será larga y exigente.