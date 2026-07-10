El Barça aumenta su puja por Julián Álvarez: estas son las cifras de la oferta
El club azulgrana prepara una oferta de 130 millones de euros para intentar fichar al delantero argentino del Atlético de Madrid
El FC Barcelona mantiene a Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar la delantera y ya habría definido las condiciones de la que será su oferta definitiva. Según informa SPORT, la directiva azulgrana está dispuesta a presentar una propuesta cercana a los 130 millones de euros al Atlético de Madrid, una cifra que considera ajustada al valor del delantero argentino y que no tiene intención de aumentar.
Toda la carne en el asador
La operación ha dado un giro en los últimos días, ya que Joan Laporta habría decidido implicarse personalmente en las negociaciones con el presidente del Atlético, Enrique Cerezo. El objetivo es agilizar unas conversaciones que, según la información publicada, no avanzaron al ritmo esperado durante los primeros contactos entre ambas entidades. La intención del Barcelona es trasladar directamente su propuesta y tratar de desbloquear una de las operaciones más ambiciosas del mercado.
Pese a la complejidad del fichaje, en el Camp Nou mantienen la confianza en que Julián Álvarez siga siendo una opción real para reforzar el proyecto de Hansi Flick. El club considera prioritaria su incorporación y está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para intentar convencer al Atlético de Madrid, aunque es consciente de que la negociación será larga y exigente.
- El Valencia CF actualiza sus planes para la portería: Dimitrievski, un fichaje y Raúl Jiménez
- La última espera del Valencia CF por Thomas Meunier
- Diez despedidas en la operación salida del Valencia Basket
- Recta final en el 'caso Santamaria' en el Valencia CF
- Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial
- Aliou Dieng saca músculo en Paterna: primer entrenamiento en el Valencia CF
- El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!
- Aliou Dieng, nivel Mundial para el Valencia CF