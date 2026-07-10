Ferran Torres, único valenciano con minutos en el Mundial, desvela el consejo de David Villa antes del España - Bélgica

Ferran Torres afronta los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá como el único futbolista valenciano que hasta la fecha ha podido disfrutar de minutos de juego. El ex del Valencia CF ha recuperado la sonrisa tras la sensacional asistencia a Mikel Merino que propició el gol decisivo del centrocampista navarro en la victoria de octavos de final frente a Portugal (1-0). Horas antes del choque con Bélgica, el de Foios ha hablado de cuáles son las sensaciones del equipo y las suyas propias, además de desvelar el consejo que le dio su ídolo David Villa en la visita que el goleador histórico de la Selección hizo al equipo en Los Angeles a principios de mes.

Hace meses, el pasado octubre, fue el 'Guaje' el que le dedicó unas palabras a Ferran tras un partido del FC Barcelona. "Es un chico con el que hablo desde hace tiempo. Sé, porque él me lo ha dicho, que he sido una referencia para él, que salió del Valencia, club al que le tengo un cariño enorme. Me alegran todos los goles que hace, y a nada que me despiste me quitará el récord histórico", comentó en DAZN, frases a las que rápidamente el extremo valenciano añadió que para ese hito queda mucho camino.

Ahora, en los canales oficiales de la RFEF, Ferran reveló como fue el momento que pudo compartir a principios de julio con el Guaje en Los Angeles. "Tuve la suerte de poder hablar un rato con él. Me dio consejos, que de un tío como él siempre son bienvenidos. Siempre que puedo estar con él, con su hijo, lo hago y me pone muy contento", señaló, antes de contar el mensaje que le trasladó Villa. "Me dijo que tenga paciencia, que al final siempre he marcado y seguiré haciéndolo. Sobre todo, eso, que sea paciente y esté tranquilo". Palabras del histórico '7' de España que el hoy barcelonista espera que sean un impulso para estrenar su cuenta de goles en la Copa del Mundo y, con ello, lo fundamental, seguir ayudando a la 'Roja'.

La asistencia a Merino y el desafío de Bélgica

Antes de pensar en Bélgica, Ferran recordó la acción que decidió el duelo de octavos frente a Portugal, cuando asistió a Mikel Merino en el tanto que valió de la clasificación en el minuto 91. "Podía haberla dado un poco antes para no tener que esperar a los últimos minutos. La reacción que tuvimos cuando marcamos fue la reacción de un equipo con mucha pasión, ganas de seguir haciendo historia. Esa es la fortaleza del equipo", afirmó.

El extremo también desveló la conversación que mantuvo con el propio Merino tras el encuentro en el vestuario. "Me dijo que vaya asistencia que había dado. Hasta no verla repetida pensaba que era una asistencia normal, pero luego, cuando vi que pasaba entre las piernas y Mikel la aprovechó, me puso aún más contento".

Toda la atención está puesta en el compromiso de cuartos de final frente a Bélgica, un duelo que puede abrir las puertas de las semifinales, donde espera Francia. "Son unos cuartos de final, va a ser muy duro. Como dije después de Portugal, nuestra suerte es que dependemos de nosotros, de cómo estemos, cómo planteemos el partido y de poder llevarlo a donde nosotros queremos. Esperamos este partido con mucha ilusión de seguir avanzando en el Mundial".

Una España imbatida gracias al trabajo colectivo

España ha llegado a los cuartos sin haber recibido un solo gol en todo el campeonato, una estadística que Ferran quiso poner en valor destacando el compromiso colectivo del equipo. "Hay que dar valor al trabajo defensivo que hace el equipo, desde el delantero al portero. Es una de las claves por las que estamos aquí: se defiende primero y luego se ataca, y eso el equipo lo hace superbien", apuntó.

Torres refleja la ilusión que tiene todo el equipo de verse en las semifinales del Mundial, aunque cada miembro de la Selección es consciente de que no cabe la relajación ante Bélgica y habrá que afrontar el duelo con toda la ambición posible. En el caso particular de Ferran, también con una dosis de precaución, ya que está apercibido y se ve una amarilla se perdería la semfinal si España logra la clasificación.

La fortaleza mental como una de las claves del éxito

Para Ferran, lo mental es vital en la vida de los deportistas. Lo psicológico "se trabaja, se aprende". "Tienes que ir trabajándolo, dándole valor. Antes no se le daba hasta que estabas mal. Cuando estás bien mentalmente, estás bien en todo". Una filosofía que aplica en momentos complicados en un torneo tan exigente como un Mundial, por ejemplo, en los partidos de fase de grupos en los que se le resistía una acción que marcara diferencias como la del pasado día ante Potugal.

"Todo lo que pasa, bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar. Todo pasa, tiene su porqué y de ello se puede aprender. Se le da un valor y al día siguiente habrá una nueva oportunidad para entrenar o jugar", agrega el de Foios.

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Dentro de ese equilibrio personal, que sobrepasa los límites del terreno de juego, la fe ocupa un lugar clave para el extremo de 26 años. "Tengo la cruz y una virgen. Es algo que me da mucho apoyo. Tener muchísima fe para mí es algo muy importante".