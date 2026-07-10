Luis de la Fuente invita a seguir soñando con el Mundial: "Es legítimo pensar que podemos eliminar a Francia"
El seleccionador de España reitera su "orgullo hacia un equipo tan comprometido" tras una victoria sufrida contra Bélgica para pasar a semifinales
España jugará las semifinales contra Francia y a Luis de la Fuente no le pilla por sorpresa. El técnico de la selección conoce la mística de un equipo destinado a ser campeón, algo que le produce mucho orgullo al seleccionador tras la victoria contra Bélgica.
"Es el carácter y actitud del equipo. Reitero mi orgullo hacia un equipo tan comprometido. Hemos hecho méritos para ganar. Lo difícil que es ganar hay que ponerlo en valor", comentó en TVE, quien apostó por repetir la jugada con la que España salió victoriosa contra Portugal y Mikel Merino hizo que su movimiento fuera acertado.
Avisa a Francia
"Mikel tiene muchas virtudes, es top mundial. Jugaría en cualquier selección. Nuestro modelo se adapta a él. Siempre que lo necesitamos, está". Ahora, a por Francia. "Es legítimo pensar que podemos eliminar a Francia. Tienen que estar preocupados".
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