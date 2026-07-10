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Mikel Merino vuelve a ser el héroe de España: "Estoy muy feliz, no me lo creo"

El '6', tal y como sucedió ante Portugal, entró a pocos minutos del final y marcó el gol de la victoria para pasar a semifinales: "Parece que si trabajas y estás preparado te cae"

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Belgium goalkeeper Senne Lammens (front L) concedes the 2-1 goal from Mikel Merino of Spain (back L) during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Belgium goalkeeper Senne Lammens (front L) concedes the 2-1 goal from Mikel Merino of Spain (back L) during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES / CHRISTOPHER TORRES / EFE

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Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

La victoria de España contra Bélgica tiene nombre y apellidos. Mikel Merino, tal y como sucedió ante Portugal, apareció en segunda línea para poner el gol de la victoria, cuando la prórroga empezaba a sobrevolar por los cielos de Los Ángeles, para pasar a semifinales y quedarse a dos escalones de conquistar el Mundial. Pasó en octavos y pareció imposible que volviera a suceder en cuartos, pero el '6' no entiende de casualidades.

A por Francia

"Cómo voy a estar. Feliz, no me lo creo. Parece que si trabajas y estás preparado te cae", aseguró el futbolista del Arsenal en los micrófonos de TVE tras entrar en el 85' y convertirse en el héroe de la selección, consciente de que quedan "dos partidos para un Mundial. Ojalá lo podamos conseguir". Francia espera en el horizonte y Merino tiene claro que será un encuentro de "tú a tú. Son dos equipos de élite, pero vamos con todo a por Francia".

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