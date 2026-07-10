Mundial 2026 | Alineaciones probables del España - Bélgica

La tensión sube con la llegada de las eliminatorias más decisivas. La cercanía con la final del Mundial 2026 ya se palpa a menos de diez días de la gran cita de Nueva York (19 de julio). España se presenta en los cuartos, frente a Bélgica, con un balance casi impecable. Todo victorias, salvo el empate inicial con Cabo Verde, y la portería de Unai Simón a cero. Y ese buen rendimiento colectivo ha permitido al seleccionador, Luis de la Fuente, consolidar un once cada vez más definido.

Sin Nico Williams a pleno rendimiento físico, Álex Baena se ha ganado un puesto en el equipo titular en el extremo izquierdo. Aunque pasados los días y los partidos, las noticias son buenas en cuanto a la recuperación de efectivos. La 'Roja' podría contar con Víctor Muñoz y Nico Williams para aportar su verticalidad desde el banquillo en la segunda mitad.

Apuesta de continuidad

A pesar de las decisivas entradas al campo en los octavos de final ante Portugal de Ferran Torres, apercibido de sanción con una amarilla en la cuenta, Mikel Merino, autor del gol del triungo, y Fabián Ruiz, todo hace indicar que De la Fuente apostará por la continuidad. En ataque, Lamine Yamal volverá a ser la estrella que guíe, y la responsabilidad del gol recaerá en primer lugar para Mikel Oyarzabal.

En la medular, Rodri y Pedri son inamovibles, mientras que en defensa, los centrales Laporte y Cubarsí y el lateral zurdo Cucurella, también. Solo una incógnita, el lateral derecho: Pedro Porro, que parte con más opciones, o Marcos Llorente.

RFEF

Jerarquías en duda con Rudi García

Enfrente estará Bélgica, que alcanzó la ronda de octavos tras superar con claridad a la anfitriona, Estados Unidos (1-4). El conjunto entrenado por Rudi García dejó algunas dudas durante la fase de grupos, pero ha mostrado una clara mejoría con el paso de los partidos y cambios en el once que afectan a pesos pesados como Kevin De Bruyne, Doku o Thomas Meunier, al que Castagne le ha ganado la partida en las últimas citas.

Los belgas, eso sí, afrontan este compromiso con la importante ausencia de Amadou Onana, baja por una rotura del ligamento cruzado anterior, aunque mantienen un equipo con suficientes argumentos para poner en aprietos a cualquier rival. Estas son las posibles alineaciones de esta noche. Doku, en cambio, podría volver al once en sacrificio del exsevillista Lukebakio.

Posibles alineaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

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Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Dodi Lukebakio.