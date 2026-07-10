El once de las revelaciones del Mundial: los jóvenes que han conquistado el mayor escaparate del fútbol

El Mundial no solo corona campeones. También cambia carreras. Y es que noventa minutos pueden valer más que una temporada entera. Mientras los focos apuntan hacia los de siempre, siempre hay un puñado de jóvenes que encuentran en la Copa del Mundo el escenario perfecto para dejar de ser promesas y convertirse en realidades.

En Estados Unidos, México y Canadá ha vuelto a ocurrir. Algunos ya eran conocidos por los ojeadores, y otros apenas habían traspasado las fronteras de sus campeonatos nacionales. Pero el punto en común es que todos abandonarán este Mundial con una ficha de presentación muy distinta a la que tenían cuando empezó el torneo.

Once creado / Carla Ramón

El once ideal de las grandes revelaciones del torneo

Patrick Beach (Australia)

Australia encontró bajo palos mucho más que un guardameta. El joven de 22 años respondió con una serenidad impropia de su edad. Fue titular durante el recorrido de Australia hasta octavos. Dejó varias actuaciones decisivas y se consolidó como una gran sorpresa en el torneo.

Alex Freeman (EEUU)

Potencia, recorrido y personalidad. Freeman ha sido una de las grandes noticias de Estados Unidos. Debutó con personalidad ante Paraguay y fue ganando peso en el once estadounidense durante toda su participación en el torneo. Incluso llegó a anotar un gol ante Australia.

Luka Vuskovic (Croacia)

Croacia vuelve a presumir de central de futuro. Con solo 19 años, el joven es indiscutible en la zaga croata, completó un Mundial muy sólido pese a la eliminación en octavos, confirmando que está preparado para competir al máximo nivel. Este Mundial ha confirmado que es uno de los defensas jóvenes con mayor proyección de Europa.

Luka Vuskovic en su primer gol con la selección de Croacia / X: @HNS_CFF

Jorrel Hato (Países Bajos)

Hato ya era una de las grandes promesas del fútbol neerlandés, pero este Mundial le ha servido para consolidarse pese a la gran competencia en su posición. El actual jugador del Chelsea ha demostrado en su corta participación en el torneo que puede competir al máximo nivel con solo 20 años.

Ibrahim Maza (Argelia)

Argelia encontró en él una de sus principales vías de creación. Maza ha rendido con nota actuando desde el carril izquierdo. Su capacidad para romper líneas y compromiso defensivo le han convertido en una de las revelaciones del torneo. El Bayern Leverkusen apostó por él hace un año y el Mundial confirma que tiene talento para marcar una época.

Ayyoub Bouaddi (Marruecos)

Bouaddi ha sido el equilibrio de Marruecos igual que lo es en el Lille. Recupera, distribuye y entiende el juego con la naturalidad de un veterano pese a tener solo 18 años. Su gran actuación ha despertado el interés de varios gigantes europeos, confirmando que es uno de los mediocentros con más futuro del continente.

Bouaddi con la selección marroquí / EFE

Gilberto Mora (México)

Con apenas 17 años, Gilberto Mora ha sido la gran irrupción del campeonato. Ha liderado a México con una personalidad extraordinaria, mezclando visión de juego y llegada al área. El Mundial no solo ha confirmado su talento, sino que le ha colocado en la agenda de media Europa. Clubes como el Arsenal y el United habrían manifestado interés en traerse el joven a Inglaterra.

Nico Paz (Argentina)

Cada vez que toca el balón transmite la sensación de que puede inventar algo diferente. Nico Paz ha confirmado en este Mundial todo lo que venía demostrando en el Como. Argentina tiene asegurado el relevo generacional.

Nestory Irankunda (Australia)

Marcó en su estreno mundialista ante Turquía, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de Australia en una Copa del Mundo. Irankunda ha convertido cada conducción en un problema para las defensas rivales gracias a su velocidad y descaro.

Nestory Irankunda en un partido con la selección australiana. / EFE

Yan Diomande (Costa de Marfil)

Su historia emociona tanto como su fútbol. Criado en Abidjn, Diomande ha aprovechado el Mundial para confirmar que es uno de los extremos más prometedores del panorama internacional. Potencia, velocidad y personalidad para convertirse en una de las grandes sensaciones del torneo.

Antonio Nusa (Noruega)

Noruega encontró en Nusa a su gran agitador ofensivo. Su velocidad y capacidad para aparecer en los momentos importantes le han convertido en uno de los futbolistas que más ha crecido durante el campeonato. A sus 21 años, ya está preparado para asumir un papel protagonista en la élite.

Lamine Yamal y Endrick: demasiado grandes para ser revelaciones

Hay dos nombres que muchos echarán de menos en este once: Lamine Yamal y Endrick. Y precisamente esa es la explicación de su ausencia. Llegaron al torneo siendo dos de los futbolistas jóvenes con mayor repercusión del fútbol mundial. Lamine vuelve a demostrar por qué muchos le sitúan entre los grandes candidatos al Balón de Oro. Su mentalidad y capacidad para decidir partidos confirman que ya pertenece a la élite absoluta.

Endrick, por su parte, vivió un Mundial de contrastes con el foco puesto en su traspaso al Real Madrid. Cada uno de sus minutos ha sido analizado al detalle, una presión reservada únicamente para futbolistas llamados a marcar una época.

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Ellos ya eran estrellas antes del pitido inicial. Los once protagonistas, en cambio, han aprovechado el mayor escaparate del fútbol para convertirse en los nombres que marcarán el mercado. Y probablemente también la próxima década.