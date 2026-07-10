La presentación enciende la mecha del COTIF 2026

El COTIF 2026 echa a andar. La presentación que tuvo lugar este jueves 9 de julio en el Estadio Municipal dels Arcs de l’Alcúdia dio a conocer, un poco más, los secretos de la presente edición del Torneo Internacional de fútbol de l’Alcúdia, que empezará, con la inauguración oficial, el día 20. Al día siguiente será el turno para los primeros partidos sub-20, que se alargarán hasta la final del día 30. Once días de rivalidades futbolísticas que servirán para dilucidar el equipo que reemplazará en el cetro a Argentina, que se llevó brillantemente en 2025 su cuarto título. La selección nacional de Marruecos se medirá en el grupo A con el Sevilla FC, el Levante UD y el SEC Brasil; mientras el otro cuadro estará compuesto por la Selección Nacional de Mauritania, el Valencia CF, el Elche y el CF Castellón.

La alcaldesa en funciones, Àngels Boix, volvió a ratificar el compromiso del municipio y del ayuntamiento con el torneo, anunciando nuevas reformas en las instalaciones municipales que hacen de la Ciutat Esportiva Els Arcs de un escenario inmejorable donde se concentrarán alrededor de 400 partidos en diez días. Todo un reto organizativo. La primera edil anunció que ya se ha aprobado el mayor plan de inversiones conocido en la localidad para la renovación del pabellón, los vestuarios, las pistas de squash o los campos de fútbol. Todo por un importe cercano a los dos millones de euros.

Un momento de la presentación. / César March

Cañamás Naranja COTIF Femenino y COTIF Promesas Istoba

El torneo femenino, que presentó su coordinador, Demetrio Escribano, volverá a promocionar el deporte rey entre las mujeres. El Cañamás Naranja COTIF Femenino reunirá al CF Intercity, el CDFB Ontinyent, el CDFB l’Eliana, la UE l’Alcúdia, el Elche CF y el Ulearn FA.

David Vermell anunció que el COTIF Promesas Istobal añade este año otro campeonato al doblar a los Benjamines, que disputarán dos torneos diferentes según sean de primer o de segundo año. En él se medirán más de 70 equipos y setecientos jugadores.

Intervenciones

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar, felicitó a la organización por la nueva edición y también al ayuntamiento por saber seguir apostando por el torneo para vincular l’Alcúdia al COTIF y el COTIF a l’Alcúdia.

Vicente Lizondo, en representación del mundo arbitral, constató la innovación, también por lo que hace a los colegiados, que supone el COTIF. “El COTIF es respeto pero sobre todo es un torneo de máximo nivel internacional. Un clásico en el calendario”.

La artista Oreto Cruzà presentó el cartel que este año corona el torneo y rememoró aquella primera vez que ya se encargó de dar vida a la imagen del COTIF, hace cuarenta años.

Cartel del torneo. / César March

Por último, el presidente del COTIF, Eliseu Gómez, puso en valor la capacidad de la organización para dar forma, una vez más, a un torneo internacional de prestigio innegable. Tras repasar alguna de las claves de la presente edición se quiso centrar en un recuerdo emotivo de todas aquellas personas que formaron parte del comité organizador y perdieron la vida, caso de la reciente pérdida de Fausto Clemente. Los recordó uno a uno para “hacer justicia con su memoria y con su trabajo”.

Intervención del presidente del COTIF, Eliseu Gómez. / César March

El fútbol empieza el día 21

El martes 21 jugarán los primeros enfrentamientos: la SEC Brasil contra el Sevilla a las 20:30 horas y el Levante contra Marruecos a las 22:45 horas.