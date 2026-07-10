La primera de Mourinho en Valdebebas

Mourinho ya se ha dejado ver por Valdebebas para arrancar la pretemporada 26/27. El nuevo entrenador ha publicado en sus redes sociales su primera imagen vestido con la camiseta de entrenamiento acompañado de un mensaje. "Vamos", ha escrito. El técnico llega con las pilas cargadas para empezar su segunda andura en el club blanco.

Ha aterrizado esta misma mañana en Madrid y ha ido directo a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para comenzar con toda la preparación. Además, ha hablado para RealMadrid TV, mostrando su ilusión y ganas por volver al club y afrontar una temporada en la que deberá cambiar muchas cosas por lo sucedio los últimos años.

Mourinho / Instagram José Mourinho

“Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y ‘controlar’ todo lo que se ha hecho", afirmaba Mourinho.

“Hay que aprovechar las próximas dos semanas con positividad porque obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores. Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar", comentaba.

La realidad es que el Madrid ha hecho un gran esfuerzo y hay mucha confianza depositada en él dentro de la dirección deportiva, ya que se ha pagado 15 millones de euros al Benfica por su cláusula para poder sacarlo de Portugal. Desde el club eran conscientes de que no se podía fallar con el entrenador y ha sido una apuesta en la que todos estaban de acuerdo.

Noticias relacionadas

Jugadores que empezarán la pretemporada

Lunin, Trent, Asencio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Gonzalo y Mastantuono serán los únicos jugadores del primer equipo que estarán a las órdenes del luso el lunes. Militao, Mendy y Rodrygo, mientras, siguen en pleno proceso de recuperación tras sus graves lesiones. Los demás irán llegando cuando terminen los compromisos con sus respectivas selecciones. De momento, tendrá que tirar de muchos canteras que contarán con la oportunidad de hacerse un hueco en el primer equipo durante los primeros meses.