Rafael Louzán se pronuncia sobre la final del Mundial 2030
El presidente de la RFEF pide prudencia ante las especulaciones sobre la sede de la final del Mundial 2030 y califica de 'imprudente' el debate actual
Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), evitó pronunciarse sobre qué estadio acogerá la final del Mundial 2030, una de las grandes incógnitas que rodean a la organización del torneo. El dirigente aseguró que todavía es demasiado pronto para abordar una decisión de esa magnitud y pidió prudencia antes de alimentar cualquier tipo de especulación.
Durante su comparecencia, Louzán calificó de "imprudente" hablar en estos momentos sobre la sede de la gran final y recordó que el proceso de elección aún se encuentra lejos de resolverse. "Faltan muchos meses para tomar una decisión de ese calado", señaló en la previa del partido entre España y Bélgica, insistiendo en que la prioridad actual pasa por seguir avanzando en la planificación conjunta del campeonato y cumplir con los plazos establecidos por los organismos internacionales.
Un Mundial y seis países
El Mundial 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos, en una edición histórica que contará además con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario de la competición. Mientras continúan los preparativos, la elección del estadio que albergará la final sigue siendo uno de los asuntos que más expectación genera, aunque desde la RFEF prefieren mantener la cautela hasta que llegue el momento de tomar una decisión definitiva.
- El Valencia CF actualiza sus planes para la portería: Dimitrievski, un fichaje y Raúl Jiménez
- La última espera del Valencia CF por Thomas Meunier
- Diez despedidas en la operación salida del Valencia Basket
- Recta final en el 'caso Santamaria' en el Valencia CF
- Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial
- Aliou Dieng saca músculo en Paterna: primer entrenamiento en el Valencia CF
- El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!
- Aliou Dieng, nivel Mundial para el Valencia CF