Rafael Louzán se pronuncia sobre la final del Mundial 2030

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), evitó pronunciarse sobre qué estadio acogerá la final del Mundial 2030, una de las grandes incógnitas que rodean a la organización del torneo. El dirigente aseguró que todavía es demasiado pronto para abordar una decisión de esa magnitud y pidió prudencia antes de alimentar cualquier tipo de especulación.

15/12/2025 Rafael Louzan, President of the Royal Spanish Football Federation, attends during the Extraordinary General Assembly of the RFEF at Ciudad del Futbol on December 15, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. DEPORTES Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Durante su comparecencia, Louzán calificó de "imprudente" hablar en estos momentos sobre la sede de la gran final y recordó que el proceso de elección aún se encuentra lejos de resolverse. "Faltan muchos meses para tomar una decisión de ese calado", señaló en la previa del partido entre España y Bélgica, insistiendo en que la prioridad actual pasa por seguir avanzando en la planificación conjunta del campeonato y cumplir con los plazos establecidos por los organismos internacionales.

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Un Mundial y seis países

El Mundial 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos, en una edición histórica que contará además con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario de la competición. Mientras continúan los preparativos, la elección del estadio que albergará la final sigue siendo uno de los asuntos que más expectación genera, aunque desde la RFEF prefieren mantener la cautela hasta que llegue el momento de tomar una decisión definitiva.