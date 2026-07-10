El salvador Mikel Merino hace realidad el España - Francia de semifinales

Mikel Merino de mi vida. El navarro volvió a ser determinante en el Mundial con un gol para la historia (2-1) que sirvió para eliminar a Bélgica en cuartos de final y hacer realidad el sueño de todo un país: la semifinal contra Francia del martes. A los tres minutos de saltar al campo, el centrocampista del Arsenal desatascó un partido que se había complicado después de que De Ketelaere neutralizara el gol inicial de Fabián Ruiz. España ya es una de las cuatro mejores selecciones del mundo. A por ellos.

La cabra tira al monte. Por eso De la Fuente optó por su 'fórmula Eurocopa' y sentó a Pedri en el banquillo para sorpresa de todos. España salió con Fabían en la sala de máquinas y con ganas de ser protagonista. Fiel a su identidad y estilo de juego dominante, la Roja mandó en el primer cuarto aunque sin grandes oportunidades de gol. Courtois se convirtió en un espectador de lujo del juego asociativo de España.

A pesar de la puesta en escena de la selección, Bélgica no se arrugó y entró cómoda en el partido con personalidad y valentía. No tanto con fútbol. Lamine lo intentaba por fuera, Olmo por dentro, pero sin precisión ni espacios. Los belgas vivían ordenados y tranquilos. Como siempre la primera pausa de hidratación favoreció al equipo que quería llevar la iniciativa e imponer un ritmo de juego alto. Había que volver a intentarlo.

Fabian da la razón a De la Fuente

Y eso es lo que hizo la selección. Después del descanso (y de los anuncios de publicidad) llegó la nueva ofensiva de la Roja. El equipo insistió, subió una marcha la velocidad del balón y encontró su merecido premio pronto. Todo nació de una combinación por la banda derecha entre Lamine y Pedro Porro. Courtois sacó una mano imposible en el primer disparo de Olmo, pero no llegó al rechace de Fabián. Sí, Fabián. El mediocentro del PSG adelantó al equipo y volvió a dar la razón una vez más al seleccionador, que siempre acierta con los cambios.

Las mejores imágenes del España-Bélgica. / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Bajonazo nacional de De Ketelaere

También buscó el suyo Lamine con su catálogo de diagonales marca de la casa. El gol no cambió el guion del partido. España quería el segundo. El problema es que, aunque lo mereció, no lo materializó y eso lo aprovechó Bélgica para coger aire, respirar y empatar en su primer remate a puerta del partido. Unai encajaba su primer gol en el Mundial tras una jugada aislada con centro por la derecha de Castaigne y cabezazo de De Ketelaere adelantándose a Curbarsí. Gol de los que llaman psicológicos, fin a la racha de imbatibilidad (650 minutos) y bajonazo nacional.

Unai Simón recibe el gol de De Ketelaere que sponía el empate a uno ante Bélgica en el Mundial. / CHRIS TORRES / EFE

La segunda parte comenzó como acabó la primera. Con España llegando a las inmediaciones del área con muchos jugadores, pero con poco colmillo. Lamine y Olmo no encontraban el camino. Baena no aparecía. Tampoco Cucurella por la izquierda ni Oyarzabal arriba. Quien sí apareció por segunda vez en el partido fue Bélgica con un disparo al lateral de la red de De Cuyper tras una pared endiablada entre Doku y De Bruyne. Bélgica asustaba y recordaba la calidad en algunos de sus jugadores. De la Fuente reaccionó rápido y dio entrada a Pedri (Fabián) y Ferran Torres (Baena) un doble cambio casi obligado porque el partido se estaba poniendo muy feo.

Lukaku, Witsel y Seys fue la respuesta de Rudi García desde el banquillo. Bélgica se estaba viviendo arriba. Hasta el punto de reclamar unas manos de Rodri dentro del área surrealista porque el balón venía de un despeje previo de Laporte. El partido estaba más parejo que nunca. Doku amenazaba y por primera vez en el partido Oyarzabal también con un disparo detenido por Courtois. España no era capaz de sorprender a la defensa de Bélgica y cada vez era más presisible en fase ofensiva. El Lamine contra el mundo no parecía el camino.

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Lesión de Courtois clave

Las alarmas para el combinado belga saltaron en el minuto 70 con la lesión de su futbolista más determinante: Courtois. Era el momento de urgar en la herida, pero costaba generar ocasiones claras y todavía más acabarlas. España necesitaba más verticalidad y pegada y la solución de De la Fuente fue Nico Williams para jugar los últimos diez minutos con dos extremos abiertos y Ferran Torres de 9. Tampoco fue decisivo. Ni Nico ni Lamine estaban finos. La siguente bala fue el salvador Merino. Y funcionó. Claro que sí. Casi al instante. Como su padre. Como en la Eurocopa. Como ante Portugal. El navarro volvió a ser determinante aprovechando un rechace del portero fake de Bélgica a disparo de Cubarsí. De la alegría se pasó al susto con salvada casi bajo palos de Laporte ya en tiempo de prolongación. No hubo tiempo