Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram

Tres equipos de LaLiga piden la cesión de Fede Viñas

El delantero uruguayo, tras su cesión en el Real Oviedo, se ha convertido en objetivo de Deportivo de La Coruña, Elche y Celta de Vigo

OVIEDO, 23/11/2025.- El jugador del Real Oviedo Federico Viñas controla la pelota durante el partido de LaLiga entre el Oviedo y el Rayo Vallecano este domingo en el estadio Carlos Tartiere de la capital asturiana. EFE/Paco Paredes

OVIEDO, 23/11/2025.- El jugador del Real Oviedo Federico Viñas controla la pelota durante el partido de LaLiga entre el Oviedo y el Rayo Vallecano este domingo en el estadio Carlos Tartiere de la capital asturiana. EFE/Paco Paredes / Paco Paredes / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

València

El futuro de Fede Viñas vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes. Tras su destacada temporada como cedido en el Real Oviedo, el delantero uruguayo ha despertado el interés de varios clubes de LaLiga y su continuidad en Europa parece cada vez más probable. Fútbol Fantasy recoge que Deportivo de La Coruña, Elche y Celta de Vigo ya se han dirigido al Club León para solicitar la cesión del atacante de cara a la próxima temporada.

El conjunto mexicano, propietario de los derechos del futbolista, estudia las diferentes propuestas mientras decide cuál será el mejor destino para Viñas. Su rendimiento en el Oviedo, donde recuperó su mejor versión y se consolidó como una referencia ofensiva, ha incrementado notablemente su cotización y ha provocado que varios equipos españoles se interesen por hacerse con sus servicios.

Noticias relacionadas

OVIEDO, 23/04/2026.- El delantero del Oviedo Federico Viñas (d) cabecea un balón ante Renato Veiga (C), del Villarreal, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal disputan este jueves en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Eloy Alonso

OVIEDO, 23/04/2026.- El delantero del Oviedo Federico Viñas (d) cabecea un balón ante Renato Veiga (C), del Villarreal, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal disputan este jueves en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

Competencia en aumento

La competencia por el delantero uruguayo promete intensificarse en las próximas semanas, ya que los tres clubes consideran que su incorporación supondría un importante salto de calidad para sus respectivas plantillas. Con el mercado estival en pleno movimiento, todo apunta a que el Club León tendrá la última palabra sobre el próximo destino de un Fede Viñas que sigue acumulando pretendientes en el fútbol español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents