Tres equipos de LaLiga piden la cesión de Fede Viñas
El delantero uruguayo, tras su cesión en el Real Oviedo, se ha convertido en objetivo de Deportivo de La Coruña, Elche y Celta de Vigo
El futuro de Fede Viñas vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes. Tras su destacada temporada como cedido en el Real Oviedo, el delantero uruguayo ha despertado el interés de varios clubes de LaLiga y su continuidad en Europa parece cada vez más probable. Fútbol Fantasy recoge que Deportivo de La Coruña, Elche y Celta de Vigo ya se han dirigido al Club León para solicitar la cesión del atacante de cara a la próxima temporada.
El conjunto mexicano, propietario de los derechos del futbolista, estudia las diferentes propuestas mientras decide cuál será el mejor destino para Viñas. Su rendimiento en el Oviedo, donde recuperó su mejor versión y se consolidó como una referencia ofensiva, ha incrementado notablemente su cotización y ha provocado que varios equipos españoles se interesen por hacerse con sus servicios.
Competencia en aumento
La competencia por el delantero uruguayo promete intensificarse en las próximas semanas, ya que los tres clubes consideran que su incorporación supondría un importante salto de calidad para sus respectivas plantillas. Con el mercado estival en pleno movimiento, todo apunta a que el Club León tendrá la última palabra sobre el próximo destino de un Fede Viñas que sigue acumulando pretendientes en el fútbol español.
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