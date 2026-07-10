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VÍDEO MUNDIAL 2026 | Entrevista a Ferran Torres antes del España - Bélgica

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En los canales oficiales de la RFEF, Ferran Torres reveló como fue el momento que pudo compartir a principios de julio con el Guaje en Los Angeles. "Tuve la suerte de poder hablar un rato con él. Me dio consejos, que de un tío como él siempre son bienvenidos. Siempre que puedo estar con él, con su hijo, lo hago y me pone muy contento", señaló, antes de contar el mensaje que le trasladó Villa. "Me dijo que tenga paciencia, que al final siempre he marcado y seguiré haciéndolo. Sobre todo, eso, que sea paciente y esté tranquilo". Palabras del histórico '7' de España que el exvalencianista espera que sean un impulso para estrenar su cuenta de goles en la Copa del Mundo y, con ello, lo fundamental, seguir ayudando a la 'Roja'. Más información

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