Vinícius rompe su silencio... a un año de acabar contrato con el Real Madrid

Vinicius Júnior ha roto su silencio tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. El delantero del Real Madrid publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que necesitó varios días para asimilar lo ocurrido antes de dirigirse a la afición. "Sería injusto guardar silencio, pero necesitaba unos días para reflexionar", escribió el internacional brasileño.

En su comunicado, Vinicius pidió perdón a los aficionados por no haber cumplido con las expectativas de una selección que aspiraba a pelear por el título. El atacante calificó la eliminación como un golpe muy duro, destacó el esfuerzo realizado por todo el grupo durante el torneo y aseguró que vestir la camiseta de Brasil sigue siendo el mayor orgullo de su carrera. Además, prometió seguir trabajando para devolver a la 'Canarinha' a lo más alto del fútbol mundial.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti (d), ayuda a ponerse de pie a Vinícius Júnior tras la derrota 1-2 ante Noruega en el Mundial 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey. EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzman / EFE

Más allá de sus palabras tras el Mundial, el futuro de Vinicius también sigue siendo un tema de actualidad. El brasileño finaliza contrato con el Real Madrid en el verano de 2027 y, aunque ambas partes mantienen conversaciones para ampliar su vinculación, su renovación todavía no se ha cerrado de manera oficial. Esta situación mantiene abiertas las especulaciones sobre su futuro, aunque la intención del club blanco es asegurar la continuidad de una de sus grandes estrellas.

La carta de Vinicius

"Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial.

He visto a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar.

Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar.

Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por vosotros y por mi familia.

La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos.

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Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo."