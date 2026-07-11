El Chelsea de Xabi Alonso le busca salida a Garnacho

Xabi Alonso continua confeccionando su nuevo proyecto en el Chelsea para asaltar la Premier League. El técnico vasco ya dirige los entrenamientos de pretemporada del conjunto londinense, pero con una ausencia destacada en su plantilla sin el Mundial como motivo. Alejandro Garnacho, según ha informado Fabrizio Romano, no entra en los planes del exentrenador del Real Madrid y se encuentra en la rampa de salida.

El extremo argentino está abierto a abandonar Stamford Bridge tan solo una temporada después de haber firmado un contrato de ocho años con el club blue. El Chelsea ha tasado al futbolista en un valor de 50 millones de euros para equipos extranjeros, y 45 millones de euros para sus rivales ligueros. Si bien la fórmula principal que se ha planteado para su marcha es la de un traspaso permanente, también se contempla una cesión y no desprenderse por completo del jugador de 22 años por el que pagaron 45 millones de euros al Manchester United en el último mercado estival.

Alejandro Garnacho, jugador del Chelsea / EFE

Italia, posible destino de Alejandro Garnacho

La AS Roma ha ganado fuerza en las últimas horas para hacerse con los servicios de Garnacho. La escuadra italiana pretende al futbolista argentino, que no hace malos ojos al movimiento y estaría dispuesto a cambiar Stamford Bridge por el Stadio Olimpico, pero en primera instancia ofrece un préstamo al Chelsea. Por su parte, el conjunto londinense insiste en vender al extremo este verano y continua trabajando en su salida.

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Pese a las constantes operaciones a las que da pie el mercado de fichajes, Xabi Alonso sigue preparando su estreno como técnico en la Premier League. Un primer partido de liga que le medirá a un viejo conocido para el vasco como es Álvaro Arbeloa (Fulham), quien compartió vestuario con él durante varias campañas y le reemplazó tras su destitución en el Real Madrid el pasado mes de enero.