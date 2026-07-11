Muere a los 25 años el futbolista sudafricano Jayden Adams después de jugar el Mundial

Jayden Adams jugó su primer partido en un Mundial el pasado 11 de julio ante México y hoy ha aparecido sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo. El futbolista sudafricano tan solo tenía 25 años y su fallecimiento ha conmovido a todo el mundo del fútbol. La noticia ha sido confirmada este sábado por el entorno del jugador y por el sindicato de futbolistas sudafricano (SAFPU) y por el momento las causas del fallecimiento no se han hecho públicas.

Jugó 3 partidos en el Mundial

La abuela de Adams, que era muy importante para él, falleció solamente 1 semana antes del inicio del torneo y aun así el futbolista aguantó el tipo y formó parte de la histórica actuación de los ‘Bafana Bafana’ en el Mundial 2026. El centrocampista fue titular en el debut ante México en el Azteca (derrota por 2-0) y también en el empate ante la República Checa (1-1) en Atlanta, y entró en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que clasificó a Sudáfrica para los dieciseisavos de final por primera vez en su historia. El encuentro de dieciseisavos ante Canadá fue el único en el que no disputó ni un minuto.

Representaba el futuro del fútbol sudafricano

Jayden Adams representaba el futuro del fútbol sudafricano. Surgido de la cantera de Stellenbosch, dio el salto a Mamelodi Sundowns, el club más importante de Sudáfrica. De hecho, 9 de los 26 convocados por los ‘Bafana Bafana’ para el Mundial juegan en Mamelodi Sundowns.

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En ese club, Adams se convirtió en un jugador habitual del centro del campo, luciendo la camiseta con el número 8, y ayudó al equipo a ganar la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol Africano (CAF, en inglés) esta temporada.