¡Así va el Mundial! Francia - España: día y hora del último obstáculo antes de la final

España continúa alimentando el sueño mundialista. El conjunto de Luis de la Fuente certificó su clasificación para las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, un triunfo construido con los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Con este resultado, la selección española vuelve a situarse entre las cuatro mejores del planeta, algo que no conseguía desde hace dieciséis años.

Además, el hito de meterse entre los cuatro mejores del mundo solo había logrado en dos ocasiones anteriores, la mencionada en 2010, cuando se selló la primera estrella de campeones en el pecho... y en 1950, cuando la Selección, con cuatro valencianistas en el equipo, terminó como cuarta clasificada tras Uruguay, Brasil y Suecia.

Cuándo juega España las semifinales del Mundial

El siguiente desafío de la 'Roja' volverá a disputarse en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), un escenario que ya trae buenos recuerdos al combinado nacional después de la victoria frente a Portugal en los octavos de final.

La semifinal entre España y Francia se jugará el próximo martes 14 de julio, a partir de las 21:00 horas en España peninsular (20:00 horas en Canarias). El equipo de De la Fuente intentará dar un paso más y alcanzar una nueva final mundialista. El partido podrá seguirse en España tanto por La 1 de TVE como por DAZN Mundial.

Francia, un rival que llega lanzado

El obstáculo para España será una Francia que ha confirmado durante todo el campeonato su condición de favorita, tal y como viene marcando la IA. El equipo dirigido por Didier Deschamps completó una brillante fase de grupos, imponiéndose a Senegal, Irak y Noruega, con un balance de diez goles marcados y solo dos encajados.

Su recorrido en las eliminatorias también ha sido convincente. Eliminó con autoridad a Suecia (3-0), superó por la mínima a Paraguay (1-0) en un duelo muy exigente y dejó fuera a Marruecos (2-0) en cuartos de final, aunque el conjunto africano evitó una derrota más amplia gracias a las intervenciones de Bono.

Al frente del ataque francés vuelve a aparecer un Kylian Mbappé en estado de gracia. El delantero llega a las semifinales como una de las grandes figuras del campeonato y acumula ya ocho goles, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del Mundial.

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Así va el Mundial: queda una semifinal por definir este fin de semana

Este sábado, a partir de las 23:00 horas de la noche española, el Mundial definirá el otro lado del cuatro, en el que sobreviven por unas horas cuatro seleccionados. Mañana solo quedarán dos, las que se medirán el miércoles, 15 de julio, a las 21:00 horas en la otra semifinal, que se jugará en Atlanta. Inglaterra o Noruega se las verá ante Argentina o Suiza por un sitio en la gran final de Nueva York (19 de julio, 21:00 horas).