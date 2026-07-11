Roig Arena abre sus puertas para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia

Roig Arena abrirá las puertas el próximo martes, 14 de julio, para que los aficionados puedan seguir en directo en sus pantallas gigantes el partido de semifinales del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Francia. Los aficionados podrán acceder al recinto a partir de las 19 horas; el acceso será libre hasta completar aforo.

Con esta iniciativa, Roig Arena vuelve a apostar por convertirse en un punto de encuentro para los aficionados al deporte, ofreciendo la oportunidad de disfrutar colectivamente de un partido decisivo en el camino hacia el título del Mundial. Además, durante el partido, los usuarios podrán acceder a la oferta de restauración del recinto.

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Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebran eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.