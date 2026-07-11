Thiago Almada, a un paso de volver a Argentina

La etapa de Thiago Almada en el Atlético de Madrid apunta a cerrarse antes de tiempo. El futbolista argentino, que se encuentra disputando el Mundial con su selección, está cerca de abandonar España y volver a su liga local de la mano de uno de los clubes más prestigiosos del campeonato: River Plate. El extremo, según ha informado Olé, cambiará el Metropolitano por El Monumental por un traspaso que ronda los 20 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador.

El conjunto colchonero recuperaría la inversión que realizó por el futbolista de Buenos Aires el pasado verano cuando lo firmó procedente del Botafogo brasileño hasta el año 2030. De esta manera, Diego Pablo Simeone pierde a una de sus piezas en las bandas a la que, eso sí, no le terminó de dar la titularidad en ningún momento de la temporada 25/26. Sus cifras (4 goles y 2 asistencias) le han permitido ser convocado para la cita mundialista, donde ha partido de inicio en tres de los cinco encuentros disputados por el combinado albiceleste.

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Messi celebra su gol a Austria junto a Thiago Almada en Dallas. / CHARLOTTE WILSON / AFP

Segunda experiencia efímera en Europa

Si bien la pasada campaña fue la segunda de Thiago Almada en el fútbol europeo y consiguió mejorar su registro goleador, de nuevo no ha conseguido asentarse en un estilo de juego muy diferente al sudamericano. Previo a recalar en el Atlético de Madrid, el extremo jugó cedido en el Olympique de Lyon francés en el segundo tramo del curso 24/25 con un papel similar al que desempeñó en el cuadro rojiblanco. En ningún caso logró igualar su récord de tantos y asistencias (13G 16A) en una misma temporada, cosechado en la MLS con el Atlanta United.