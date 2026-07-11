Tuchel y la 'táctica del sexo' con la que Inglaterra vuela en el Mundial

La selección de Inglaterra afronta este sábado su duelo de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Noruega con una decisión de Thomas Tuchel, desde el inicio de la competición, que genera un intenso debate en el país y en las redes sociales, pero que desde el punto de vista de los resultados no puede tener queja ninguna. El alemán ha apostado por una gestión poco común. Según ha desvelado la prensa británica, el seleccionador autoriza a los jugadores a compartir tiempo en privado con sus parejas durante la competición, pasar las noches, incluyendo, claro está, la posibilidad de mantener relaciones sexuales.

La norma de Tuchel, eso sí, tiene una excepción. Queda totalmente en la previa y día de los partidos.

La medida responde a la convicción del exentrenador del Chelsea, PSG o Borussia Dortmund de que el equilibrio emocional y el bienestar personal pueden traducirse en un mejor rendimiento sobre el campo. La prensa inglesa afirma que el técnico es de la idea de que los momentos de intimidad ayudan a aliviar la presión de un torneo tan exigente como un Mundial, y permiten que los jugadores lleguen más centrados a la competición.

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Los resultados deportivos, al menos hasta el momento, parecen acompañar la filosofía de Tuchel. Jude Bellingham y Harry Kane, dos de los futbolistas que más tiempo han podido compartir con sus respectivas parejas durante la concentración, están siendo también los grandes referentes ofensivos de los 'Three Lions'. Ambos lideran las estadísticas de participación en goles, entre tantos y asistencias, y fueron decisivos en la victoria por 3-2 frente a México en los octavos de final, con un doblete del centrocampista del Real Madrid.

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Haaland examina la 'táctica del amor' inglesa

Mientras Inglaterra prepara el choque frente a una Noruega liderada por Erling Haaland, el ambiente dentro de la concentración inglesa se describe como especialmente "distendido". La flexibilidad introducida por Tuchel busca precisamente ese objetivo: mantener un vestuario relajado, unido y mentalmente preparado. Esta noche, desde las 23:00 horas, la 'táctica del amor' de Tuchel se pone a prueba de nuevo. Por el momento, según los analistas de la selección inglesa, ha ayudado en el camino hacia los cuartos.