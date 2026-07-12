La Comunidad Valenciana, a la cabeza en la victoria de España en el Europeo Sub-19

España Sub-19 hizo historia al coronarse campeona del Europeo después de ganar por 2-0 a Alemania en la final. El combinado español cerró la competición invicto e imbatido como reflejo de la prometedora generación que va pisando fuerte desde atrás. La selección se mostró imponente a lo largo de todo el torneo y con un grupo plagado de representantes de la Comunidad Valenciana. Si bien el MVP de la cita continental fue Quim Junyent, futbolista del FC Barcelona, hubo otros protagonistas que también aportaron su granito de arena para hacerse con el trofeo.

Uno de estos jugadores fue Hugo López, delantero del Villarreal 'B' que ha marcado dos goles en el Europeo y abrió el marcador en la final antes de que el palo evitara su doblete particular. El extremo de 19 años, que ha sido titular en cuatro de los cinco partidos del campeonato, brindó una asistencia en la semifinal ante Croacia. El de Alcantarilla (Murcia) no ha sido el único integrante del submarino amarillo en acudir al torneo internacional, ya que el guardameta valenciano Pau Polo (Albalat dels Sorells) y el delantero José Galán (Málaga) también fueron convocados por Paco Gallardo aunque con menor participación que el banda groguet.

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España Sub-19 celebra el gol de Hugo López / RFEF

Lateral derecho, cubierto por dos valencianos

El carril diestro de España Sub-19 lo compusieron Jesús Fortea (Albal) y Buba Sangaré (Elche), con el lateral del Real Madrid Castilla contando con más apariciones que el del Elche CF. Ambos futbolistas fueron importantes de cara a completar toda la cita continental manteniendo la portería a cero. En el caso de Fortea, fue el elegido para partir de inicio tanto en semifinales como en la final y cuajó buenas actuaciones en dichos escenarios. Su solidez defensiva fue clave para que la selección española dominara los encuentros y terminara llevándose el premio final.