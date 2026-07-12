El dato que invita a la esperanza para el Francia-España
La selección española lleva 37 partidos oficiales invicta
Además con dos partidos jugados de por medio ante los franceses
España alcanzó el pasado viernes la legendaria cifra de 37 partidos oficiales sin conocer la derrota y firma una de las mayores hazañas. El equipo de Luis de la Fuente ha hecho historia en todas las competiciones jugadas: Mundial, Eurocopa y UEFA Nations League, tanto en fases de clasificación como en partidos decisivos que han demostrado que esta selección es capaz de lo mejor. En total: 30 victorias, siete empates, 96 goles a favor y solo 26 en contra.
Estos números asustan y, ahora, es momento de demostrarlo una vez más en las semifinales ante Francia para volver a vivir una noche histórica como en ese 11 de julio de 2010 en Johannesburgo. Durante esos 37 encuentros invicta, la selección se ha medido a Francia en dos ocasiones: en la Eurocopa de 2024 con tantos de Lamine Yamal y Dani Olmo tras remontar 0-1 en apenas 4 minutos.
Un año después, ambas selecciones se enfrentaron en la semifinal de la Nations League. El partido finalizó 5-4 cuando España se puso en el minuto 67 5-1 goleando a los de Deschamps que luego recortaron distancia en el marcador.
Desde Róterdam hasta Los Ángeles
El camino comenzó el 15 de junio de 2023, cuando España se impuso a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones por 2-1 en Róterdam. Desde entonces, la Selección ha ido encadenando magníficos resultados que la han llevado a conquistar la UEFA Nations League 2023, levantar la Eurocopa 2024 y alcanzar, como mínimo, las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria 2-1 ante Bélgica en Los Ángeles.
El próximo martes, en Dallas, la ´Roja´ podrá seguir agrandando la historia y meterse en una final. Pero antes, tendrá que derrotar a una Francia repleta de estrellas: Mbappé, Olise, Dembélé, Doué o Barcola. Una selección que quiere estar en una final por tercera vez consecutiva tras ganar el Mundial de 2018 en Rusia, tocar la tercera estrella en 2022 en Qatar, hasta ahora.
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