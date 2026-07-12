El dato que invita a la esperanza para el Francia-España

España alcanzó el pasado viernes la legendaria cifra de 37 partidos oficiales sin conocer la derrota y firma una de las mayores hazañas. El equipo de Luis de la Fuente ha hecho historia en todas las competiciones jugadas: Mundial, Eurocopa y UEFA Nations League, tanto en fases de clasificación como en partidos decisivos que han demostrado que esta selección es capaz de lo mejor. En total: 30 victorias, siete empates, 96 goles a favor y solo 26 en contra.

Selección Española 37 partidos invicta / Sefutbol

Estos números asustan y, ahora, es momento de demostrarlo una vez más en las semifinales ante Francia para volver a vivir una noche histórica como en ese 11 de julio de 2010 en Johannesburgo. Durante esos 37 encuentros invicta, la selección se ha medido a Francia en dos ocasiones: en la Eurocopa de 2024 con tantos de Lamine Yamal y Dani Olmo tras remontar 0-1 en apenas 4 minutos.

Un año después, ambas selecciones se enfrentaron en la semifinal de la Nations League. El partido finalizó 5-4 cuando España se puso en el minuto 67 5-1 goleando a los de Deschamps que luego recortaron distancia en el marcador.

Desde Róterdam hasta Los Ángeles

El camino comenzó el 15 de junio de 2023, cuando España se impuso a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones por 2-1 en Róterdam. Desde entonces, la Selección ha ido encadenando magníficos resultados que la han llevado a conquistar la UEFA Nations League 2023, levantar la Eurocopa 2024 y alcanzar, como mínimo, las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria 2-1 ante Bélgica en Los Ángeles.

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El próximo martes, en Dallas, la ´Roja´ podrá seguir agrandando la historia y meterse en una final. Pero antes, tendrá que derrotar a una Francia repleta de estrellas: Mbappé, Olise, Dembélé, Doué o Barcola. Una selección que quiere estar en una final por tercera vez consecutiva tras ganar el Mundial de 2018 en Rusia, tocar la tercera estrella en 2022 en Qatar, hasta ahora.