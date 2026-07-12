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España se lleva el Europeo Sub-19

Quim Junyent, fue elegido 'MVP' de la cita continental en la que el Villarreal fue representado con tres jugadores y el Elche, con uno

Xavi Espart, saludando con España sub-19

Xavi Espart, saludando con España sub-19 / RFEF

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Agencias

EFE

La selección española masculina Sub-19 de fútbol se impuso (2-0) a la de Alemania este sábado en el Racecourse Ground de Wrexham (Gales) para conquistar por décima vez el Campeonato de Europa.

España aguantó un fuerte inicio de la selección alemana para rondar la meta rival antes del descanso y poner el 1-0 gracias a Hugo López. En el inicio del segundo tiempo, Mario Rivas hizo el 2-0 para la selección española, que aguantó la reacción final de Alemania. El capitán de los de Paco Gallardo, Quim Junyent, fue elegido 'MVP', mejor jugador, de la cita continental.

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La 'Roja', que no concedió ni un gol en todo el torneo como nadie había logrado antes hasta ser campeón, recuperó el trono en la categoría que no ostentaba desde 2024, finalista en 2025, para estirar su dominio en el palmarés con el décimo título, un día después de que la selección femenina Sub-19 ganara su octavo Europeo.

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