Un ex del Villarreal será seleccionador de Uruguay mínimo hasta marzo tras la debacle en el Mundial
Diego Forlán, dirigirá la selección hasta marzo de 2027
También será el entrenador de la Selección Sub 20
Diego Forlán, ex de Atlético de Madrid y Villarreal, será el que coja las riendas de la selección tras ser eliminada en la fase de grupos por España. Lo ha confirmado el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. La realidad es que a finales de año hay elecciones y la AUF no quiere tomar decisiones precipitadas y a largo plazo. Por lo tanto, y hasta el momento, Forlán será el seleccionador de la absoluta hasta marzo como mínimo.
El ex delantero, dirigirá todos los encuentros de Uruguay en septiembre-octubre y noviembre (fechas FIFA de clasificación al Mundial 2030, en principio) y los amistosos que puedan haber hasta marzo de 2027. También será el entrenador de la Selección Sub 20 que en enero de 2027 afronte el Sudamericano de la categoría.
Forlán ya tuvo dos experiencias como entrenador absoluto, pues dirigió 11 partidos en Peñarol en 2020 y 12 en Atenas de San Carlos, de la Segunda uruguaya, en 2021.
Uruguay en los últimos mundiales
En Brasil 2014, la Uruguay de Óscar Tabárez, cayó eliminada en octavos de final ante Colombia por 2-0 con doblete de James Rodríguez. Todavía jugaba Forlán junto a Cavani ex del Valencia. En fase de grupos perdió 1-3 contra Costa Rico y venció a Inglaterra 2-1 e Italia 0-1.
En Rusia 2018, continuaba en los banquillos Tabárez, esta vez llegando hasta cuartos ante Francia. Ese año hicieron buen mundiales, invictas en fase de grupos con victorias a Egipto, Arabia Saudí y Rusia, la anfitriona. Más adelante, el cuartos vencieron a la Portugal de Cristiano Ronaldo 2-1.
En Qatar 2022 llego el desastre junto a Diego Alonso, que también entrenó al Sevilla. Uruguay no fue capaz de pasar de fase de grupos ante Corea del Sur con empate, derrota con Portugal y ya sin opciones de clasificación ganó a Ghana. Lo mismo ha sucedido en este Mundial, una selección sin rumbo y, ahora, con iego Forlán esperan que salga a flote.
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