Con las semifinales del Mundial 2026 definididas, los pronósticas de la mayoría de IA dan como gran favorita para el título a Francia, por delante de Inglaterra, España y Argentina. Las tres últimas, en un margen muy apretado. Sin embargo, consultada por uno de nuestros redactores, la IA de Chat GPT le da un vuelco a las predicciones... y lo justifica en el "rendimiento colectivo" de la selección española y el mayor "control" que está mostrando de los partidos previos en el campeonato.

Para la Inteligencia Artificial de Chat GPT, la final del domingo la jugarán "España contra Argentina". ¿Por qué? "España está mostrando un juego muy sólido, con control del balón, profundidad de plantilla y un rendimiento muy consistente durante el torneo. Además, llega tras eliminar a Bélgica y se enfrenta a una Francia muy potente en una semifinal que muchos consideran una 'final anticipada'", responde.

La capacidad de Argentina para salir de momentos muy complicados

Sobre la semfinal que medirá a Argentina con Inglaterra, señala que los de Leo Messi tienen "la experiencia competitiva y la capacidad para resolver partidos igualados". "Aunque ha necesitado prórrogas en varias eliminatorias, ha demostrado resiliencia y calidad en los momentos decisivos", apunta. Hasta el momento, las fuerzas extrafutbolísticas parecen del lado argentino, que ha necesitado de dos añadidos ante Cabor Verde y Suiza. Asimismo, la Albiceleste logró remontar un 0-2 en contra en los octavos de final ante Egipto en los últimos minutos del encuentro destando la polémica y las críticas en el país africano.

La predicción final en conversación con Chat GPT

La IA en cuestión, resume así su predicción: "Si tuviera que dar un pronóstico de campeón hoy: España (40 %), Argentina (30 %), Francia (20 %) e Inglaterra (10 %)". Y ojo, va más allá en su fe en la 'Roja': "Mi apuesta sería una victoria de España por 2-1 en la final, en un partido muy igualado".

Así queda el cuadro del Mundial a las puertas de las semifinales / sofascore.com

Una fe por España que no se quiebra ante la insistencia de la pregunta: "¿Estas segura de que los españoles pueden deshacerse de Francia, un conjunto con jugadores de la talla de Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé o Désiré Doué?"

Probabilidades en el España - Francia

"Sí, aunque por un margen muy pequeño. Si tuviera que poner probabilidades para la semifinal, diría algo como España 52 % – Francia 48 %. Las razones son más futbolísticas que sentimentales: su mayor control de los partidos, impone su juego durante más minutos con la posesión; equilibrio entre ataque y defensa, y no depende tanto de un jugador concreto para generar peligro; y su momento colectivo, Bélgica, por ejemplo, ya exigió competir contra una selección muy física y con talento, y el equipo respondió bien".

Noticias relacionadas

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, más allá de los equipos, también pone a prueba los diferentes sistemas de Inteligencia Artificial. Dentro de una semana también comprobaremos cuál de ellos sale "campeón".