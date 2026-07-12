Inglaterra avanza a semifinales del Mundial con doblete de Bellingham... y decisiones polémicas del árbitro

Jude Bellingham volvió a ser decisivo para Inglaterra y, con un doblete en Miami, lideró la victoria por 1-2 sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se resolvió en la prórroga y clasificó a los ingleses para las semifinales, donde se medirán al ganador del Argentina-Suiza.

Tras una primera media hora de escasas ocasiones, Noruega golpeó primero. Andreas Schjelderup sorprendió a Jordan Pickford con un disparo desde la izquierda que se estrelló en el poste antes de entrar en la portería, dando ventaja a los escandinavos.

Inglaterra reaccionó antes del descanso gracias a Bellingham. El centrocampista recibió un pase de Anthony Gordon, dejó atrás a dos defensores dentro del área y definió con un remate cruzado para establecer el 1-1 en el tiempo añadido de la primera mitad. Una acción que causó gran malestar en el conjunto noruego, que protestó, incluso ya eliminado, que la jugada nació con un balón largo de saque de portería que golpeó en lo alto del estadio en el cable de la spider-cam.

La FIFA indicó que el balón no contactó con ningún factor externo en el empate inglés

De haber sido así, el colegiado, el francés Clément Turpin, debió anular todo lo posterior al contacto del balón con cualquier objeto exterior al juego. Sin embargo, según informó la FIFA, el chip del balón Trionda no detectó ningún contacto del esférico con un factor externo como el cable de la cámara.

El VAR frena a Noruega y Bellingham clasifica a Inglaterra

En la segunda parte, Noruega volvió a inquietar a los ingleses e incluso llegó a marcar el 2-1 en una acción a balón parado. Sin embargo, el VAR detectó un empujón previo de Erling Haaland y anuló la jugada, manteniendo la igualdad en el marcador.

El conjunto noruego creció con el paso de los minutos y estuvo cerca del gol de la victoria cuando Kristoffer Ajer estrelló un cabezazo en el travesaño. Sander Berge, desequilibrado por Konsa, no pudo remachar a gol el rechazo. El VAR, esta vez, no entró a decidir nada. Después, Inglaterra se rehizo y la eliminatoria derivó en el tiempo extra.

La prórroga comenzó con un error del guardameta Ørjan Nyland. El portero, de lo mejor de Noruega en el Mundial junto con Haaland, no pudo controlar un disparo lejano de Morgan Rogers y dejó un rebote que aprovechó Bellingham para marcar su segundo gol de la noche y el sexto en el torneo, colocando el 1-2 para los ‘Tres Leones’.

Noruega ya no encontró respuesta. El VAR también anuló un penalti señalado a favor de Inglaterra y, pese a los intentos finales del equipo de Stale Solbakken, la salida de Haaland del campo en la segunda parte de la prórroga, mermado en lo físico, terminó por reducir el potencial ofensivo de los nórdicos. Inglaterra resistió la ventaja y selló su pase a las semifinales del Mundial.

Nyland, después de un primer rechazo erróneo, no pudo ya detener el segundo gol del '10' de Inglaterra / EFE

Ficha técnica

1. Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes,m.60), Torbjorn Lysaker Heggem Leo Ostigard, m.91), Kristoffer Ajer, David Wolfe (Marcus Pedersen, m.90); Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth (Oscar Bobb, m.67), Erling Haaland (Jorgen Strand Larsen, m.106) y Andreas Schejelderup (Antonio Nusa, m.67).

Seleccionador: Stale Solbakken.

2. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers,m.89), John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly (Djed Spence, m.86); Declan Rice (Eberechi Eze, m.46), Elliot Anderson; Noni Madueke (Bukayo Saka, m.46), Jude Bellingham (Dan Burn, m.111), Anthony Gordon (Reece James, m.71) y Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 1-0, m.36: Andreas Schejelderup; 1-1, m.45+2: Jude Bellingham; 1-2, m.93: Jude Bellingham.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). No amonestó a ningún jugador.

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Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del jugador sudafricano Jayden Adams, quien disputó esta edición del Mundial y falleció este sábado.