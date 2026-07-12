El Oviedo se frota las manos tras el Mundial de Hassan

El Liverpool ha iniciado contactos con el Real Oviedo para explorar el fichaje de Haissem Hassan. El extremo, que cuenta con una cláusula de rescisión de 12 millones de euros, se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado tras despertar el interés de varios clubes.

Según la información publicada por The Sun, desde Inglaterra consideran que la operación podría cerrarse por una cantidad inferior a la cláusula, confiando en alcanzar un acuerdo con el conjunto asturiano.

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OVIEDO, 04/10/2025.- El delantero del Oviedo Haissem Hassan (d) ante los jugadores del Levante Unai Vencedor (c) y Mathew Ryan (i) durante el partido de LaLiga EA Sports disputado por ambos equipos este sábado en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Paco Paredes / Paco Paredes / EFE

Más pretendientes

Además del Liverpool, el Celtic de Glasgow también sigue muy de cerca la situación del futbolista. El club escocés prepara una oferta que podría situarse entre los 7 y los 8 millones de euros, por lo que todo apunta a que habrá competencia por hacerse con los servicios del atacante.