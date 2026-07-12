¿Quién es Quim Junyent?

Quim Junyent es una de las perlas de la cantera de la Selección. De hecho, este mismo sábado 11 de julio ha sido señalado como MVP del Europeo sub-19 que ha ganado España frente a Alemania. El talentoso centrocampista se negó a renovar su contrato con el FC Barcelona y decidió apostar por la propuesta de la UD Almería. Por cierto, poco o nada tiene que ver con los exjugadores Roger y Óscar García Junyent que pasaron por Barça, Valencia o Villarreal entre otros clubes en los 90'.

Las intenciones del club catalán pasaban por renovarle el contrato y llevarle de pretemporada con el primer equipo. Al final, ni una ni otra. La jugada que tenía en mente el centrocampista, experto en ajedrez, pasaba por marcharse del Barça en busca de un protagonismo que no iba a tener en el Camp Nou a corto plazo. De esta manera, además, se asegura tener la sartén por el mango y no depender de las decisiones de los culés durante años. La posición de mediocentro está colapsada por gente joven tanto en el primer equipo como en el segundo y eso puede ser un tapón importante.

Fútbol y ajedrez

El fútbol y el ajedrez son sus pasiones. El interior del Bages participó en las colonias de ajedrez que organizan las Escuelas FEDAC en Gombrèn. Está claro que es algo que le viene de cuna, ya que su padre ronda el puesto 2.200 del ránking ELO. A sus 19 años ha mejorado mucho desde que ganó con sólo 8 en Bages, quedando octavo de toda Cataluña, pero ha dejado claro con su enroque al Barça que el ritmo lo marca él.

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Quim Junyent y Jordi Pérez en las colonias de la escola FEDAC / Instagram

Con un valor de mercado de 100.000 euros en este instante y a la espera de que se multiplique por mucho en los próximos meses, ha aceptado el envite de la UD Almería hasta 2032, conscientes de que si todo sigue su curso, dejará el cuadro andaluz mucho antes.