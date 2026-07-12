Roony Bardghji, en la órbita de diez clubes

El FC Barcelona prepara otro movimiento en la delantera tras las salidas de Lewandowski y Rashford, la llegada de Anthony Gordon y el posible fichaje de Karim Adeyemi. Hansi Flick busca nuevos pesos pesados en la plantilla culé, lo que deja en la rampa de salida a Roony Bardghji un año después de aterrizar en el Spotify Camp Nou. El extremo sueco no entra en los planes del técnico alemán y hasta diez clubes se habrían interesado en su situación. El futbolista de 20 años cuenta con pretendientes por toda Europa y el club catalán trabaja en la fórmula para desprenderse del jugador.

La entidad de la Ciudad Condal no descarta una cesión pero, según SPORT, apuesta por un traspaso con derecho a futura recompra. El FC Barcelona invirtió tres millones de euros por el jugador el pasado verano y le ven futuro, pero sin espacio en el equipo ahora mismo intentará cerrar su nuevo destino antes de viajar a su stage de pretemporada en Inglaterra el próximo 27 de julio. De esta manera, Bardghji llegaría a tiempo de adaptarse a su nuevo equipo y ser importante desde el arranque del curso 26/27. Si bien el exfutbolista del Copenhague desea triunfar en España y algunos equipos valoraron su incorporación, su futuro apunta a encontrarse lejos de la Península.

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Barcelona's Roony Bardghji, center, attempts a shot at goal during the Champions League opening phase soccer match between Slavia Prague and Barcelona in Prague, Czech Republic, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) / Petr David Josek / AP

La Premier League apuesta fuerte por Bardghji

Varios clubes de la liga inglesa siguen de cerca la situación del extremo sueco ante su falta de minutos en el FC Barcelona. Aston Villa (Unai Emery), Sunderland, Everton, Fulham (Álvaro Arbeloa), Brighton y Leeds United han preguntado por el banda culé. Los dos primeros jugarán UEFA Champions League y UEFA Europa Conference League respectivamente por lo que sus pretensiones económicas serían superiores a las de sus rivales en el mercado. Por otra parte, otros equipos importantes del Viejo Continente como Ajax (Míchel), Olympique de Marsella, Oporto y Juventus no bajan la guardia pese al fuerte interés de la Premier League.