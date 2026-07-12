Senegal destituye al seleccionador Pape Thiaw y podría fichar a una leyenda de la Premier League

El fútbol tiene un toque de locura, más allá de una pésima memoria. El caso es que Pape Thiaw ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores de África con una Senegal a la que fue capaz de sacar su mejor versión en la pasada Copa África en la que se impuso con justicia a Marruecos. Cierto que luego se generaron unas grandes expectativas de cara al Mundial de 2026 impropias de un país como Senegal.

El técnico Pape Thiaw ha sido destituido como seleccionador de Senegal este domingo 12 de julio. Ha sido más de una semana después de que el combinado africano cayera eliminado ante Bélgica en los dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según informó la Federación Senegalesa de Fútbol que tenía al propio entrenador trabajando sin contrato.

Hay que recordar que Senegal quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial desperdiciar una ventaja de dos goles en el 85' del cruce ante Bélgica, que marcó dos tantos en los últimos minutos para forzar la prórroga, en la que terminó convirtiendo, de penalti y en el descuento, el 3-2 definitivo.

Pape Thiaw, exjugador del Alavés, era el seleccionador de Senegal desde finales de 2024 y fue protagonista en la final de la Copa África disputada en enero, por ordenar a sus jugadores que abandonaran el campo en el duelo por el título ante Marruecos por un cúmulo de decisiones arbitrales entre otras muchas polémicas. Finalmente, regresaron y ganaron el partido en la prórroga, pero semanas más tarde el trofeo fue otorgado a 'Los Leones del Atlas' por incomparecencia de los senegaleses, aunque dicha insólita decisión está todavía en el aire.

Gueye, durante el Mundial con Senegal. / EFE

Buscan comida fuera del hotel

Por otro lado, el presidente de la Federación también generó otros problemas para el resto del combinado senegalés. Según 'Sport News Africa', también existen numerosos problemas logísticos. El primero es el hotel escogido en Nueva Jersey, de muy poca calidad. Las quejas, más allá de las instalaciones, se centran en la alimentación. Tanto es así que la Federación no quiso enviar a su propio chef y son varios los futbolistas que estarían optando por adquirir comida de fuera del hotel por sus propios medios.

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Patrick Vieira, imagen de archivo. / Reuters

Patrick Vieira, ¿sustituto?

Según diversas noticias, el reemplazo de Pape Thiaw podría ser el francés Patrick Vieira, nacido en Dakar y campeón del mundo con Francia en 1998. El mítico exfutbolista del Arsenal ha entrenado al New York City, al OGC Nice, al Crystal Palace, al Estrasburgo y al Genoa. No tiene una carrera exitosa en los banquillos, pero ya se sabe que eso no parece tan importante para varias de las federaciones africanas.