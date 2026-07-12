Suiza se planta contra el arbitraje: "Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla ha destruído nuestro partido"

Corría el minuto 72 de partido y Suiza estaba dominando el encuentro. El combinado europeo acababa de empatar el partido con un gol de Ndoye y estaban en busca del segundo. Argentina estaba contra las cuerdas, hasta que el árbitro, a previo aviso del VAR, ha tomado una de las decisiones más controvertidas del torneo.

Embolo se fue al suelo sin que ningún otro jugador intervenga en la jugada. Mientras estaba en el aire buscó el contacto con la pierna de Leandro Paredes para forzar la falta y lo encuentro. En primera instancia, Pinheiro pitó falta a favor de Suiza y amarilla para el jugador argentino.

Pocos segundos después, el VAR llamó al árbitro para advertirle que podía existir una confusión de identidad. Tras revisar la acción, Pinheiro rectificó su decisión y le mostró amarilla a Embolo por entender que había simulado la falta. Como el jugador suizo ya estaba amonestado, la segunda tarjeta significó su expulsión. Embolo se marchó del campo entre lágrimas y la frustración se desató entre los futbolistas suizos.

¿Qué es la confusión de identidad?

La decisión del VAR se fundamenta en una nueva regla que se aplica desde este Mundial: la confusión de identidad. Al mostrar la tarjeta a Leandro, el árbitro obligó a que se activara el protocolo. La falta de Paredes no existía y, por tanto, la tarjeta estaba mal sacada. En este momento el árbitro, según el reglamento, estaba obligado a sacarle tarjeta amarilla a Embolo si consideraba que había simulado un contacto para obtener un beneficio. Pinheiro interpretó la acción de esta forma y, por tanto, Embolo recibió la segunda tarjeta amarilla.

Los jugadores de Suiza están muy molestos

La expulsión desequilibró el partido claramente a favor de Argentina y tras el encuentro los suizos mostraron su indignación. “Es un desastre, no sé qué ha hecho el árbitro. No entiendo como el VAR puede cambiar un partido así”, declaró Remo Freuler en zona mixta al final del encuentro.

Granit Xhaka, a quien se le vio realizando aspavientos en señal de incredulidad tras la expulsión de su compañero, tampoco entiende la decisión del árbitro. “Las reglas son las reglas y no podemos cambiarlas, pero es una decisión que arruina el partido. Esa es mi opinión. No sé qué más puede hacer, pero que no arruine el partido. Estábamos jugando muy bien y en 11 vs 11 los teníamos”, declaró Xhaka.

Murat Yakin también se ha pronunciado contra el árbitro

Murat Yakin, entrenador de Suiza, también se pronunció contra el árbitro en rueda de prensa. “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy y ser eliminados de esa manera duele mucho”, explicó Yakin, que acabó elogiando el trabajo de sus jugadores: “Mis muchachos son los verdaderos héroes. Pusieron todo en el campo y estoy muy orgulloso. Ellos están muy orgullosos”.

Murat Yakin, el seleccionador suizo, consuela a Akanji. / Andreea Alexandru / AP

Una gran mejoría de Suiza

El orgullo que siente Murat Yakin por sus jugadores es la muestra de cómo la selección Suiza ha conseguido mejorar desde su debut en el torneo. En el primer partido empataron ante Qatar con un juego muy pobre y durante los días siguientes se desató una ‘guerra civil’ dentro del grupo. Xhaka criticó la actitud de algunos jugadores y se crearon bandos dentro del propio equipo. Finalmente los suizos lograron reconducir la situación hasta el punto de alcanzar los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 72 años y estuvieron a escasos minutos de forzar la tanda de penaltis contra la vigente campeona jugando con uno menos.

Xhaka y Luis Suárez luchan por un balón aéreo durante el partido / EFE

Argentina - Inglaterra, un partido con mucho picante

Por su parte, Argentina continúa su camino en el torneo y se enfrentará a Inglaterra en semifinales. Los de Tuchel también pasaron de ronda con polémica, porque en la jugada del gol que metieron para enviar el partido a la prórroga el balón podría haber tocado la ‘spider cam’. Por tanto, el tanto tendría que haber sido anulado.

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Julián Álvarez celebra el gol de Argentina que tumba a Suiza en la prórroga de los cuartos de final del Mundial 2026 / Tom Weller/dpa

Aun así, ambos países lucharán por un puesto en la final del Mundial, en un duelo cargado que estará cargado de fútbol y narrativa histórica. El último enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo fue en la fase de grupos de Corea/Japón 2002. Aquel día Inglaterra ganó 1-0 con gol de David Beckham.