“Suicídate idiota”: Las amenazas que han recibido Sorloth y su mujer tras la eliminación de Noruega en el Mundial
La pareja del delantero ha denunciado los comentarios que han recibido ella y su marido a través de las redes sociales tras la eliminación de Noruega
La afición de Noruega se ha convertido en una de las más famosas y admiradas de todo el Mundial 2026. Su cántico viral del “remo Noruego” ha despertado la simpatía del mundo del fútbol. Todos los aficionados, sin importar su nacionalidad, querían formar parte del barco vikingo. Pero la eliminación del país nórdico ha dejado una escena lamentable que ha empañado el simpático comportamiento de la mayoría de su afición.
"Que abandone Noruega y salte de un acantilado"
Lena Selnes, pareja del futbolista noruego Alexander Sørloth, ha denunciado a través de sus redes sociales la gran cantidad de mensajes de odio que están recibiendo su marido y ella tras el encuentro que enfrentó a Noruega y a Inglaterra. Lena ha compartido algunos de estos mensajes y se podían leer insultos y amenazas como: “Sé amable y suicídate, idiota”, “voy a matarlo”, “dile a tu marido que abandone Noruega y salte de un acantilado”.
La mujer del futbolista ha acompañado las capturas de pantalla de los mensajes de la siguiente reflexión: “La Copa del Mundo trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera un gran odio. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar”. Además, ha anunciado que emprenderá acciones legales.
Esta injustificable ola de mensajes de odio se ha desatado por un fallo del atacante noruego durante el partido ante Inglaterra. Con 0-1 en el marcador a favor de Noruega, Sørloth desperdició una ocasión clara en la que su compañero de equipo Haaland se encontraba totalmente desmarcado para anotar el segundo gol, que podría haber cambiado el destino de la eliminatoria.
No es la única que ha recibido mensajes de odio
Lena Selnes no es la única pareja de un futbolista que ha sido acosada por aficionados durante este Mundial. Durante la fase de grupos, Madalena Aragao, novia de João Neves, también fue insultada y amenazada por aficionados portugueses. En este caso fue por unas declaraciones del futbolista sobre Cristiano Ronaldo, en las que le definía como “un jugador más”.
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