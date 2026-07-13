La Atalanta quiere pescar en el Sevilla FC

Juanlu Sánchez es uno de los futbolistas mejor valorados del Sevilla, sobre todo, en Italia, donde está despertando el interés de varios clubes. Según informa el periodista Matteo Moretto, la Atalanta está valorando lanzar una oferta de 15 millones de euros por el canterano.

Juanlu en un entrenamiento / Sevilla FC

El futbolista de tan solo 22 años, ha interesado a Fiorentina y Nápoles, este último ofreció 17 millones de euros el pasado verano, los de Nervión denegaron la oferta del entonces director deportivo, Antonio Cordón.

Además, Juanlu está muy cómodo en Sevilla porque al fin y al cabo está cumpliendo el sueño de cualquier canterano. El nervionense es un pilar imporante en el proyecto a futuro, auqnue la llegada de Juan Iglesias podría trastocar los planes.

El sevillano debutó en 2021/2022 disputando dos encuentros tras ir alternando su particiàción con el Sevilla Atlético. Después se fue una temporada cedido al Mirandés en segunda división donde jugó 38 partidos. En la campaña 23/24, se hizo con el lateral junto a García Pimienta que le dio la oportunidad. Para más adelante, hacerse un fijo en el once con los demás entrenadores.

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Por otro lado, desde la dirección deportiva se trabaja en la salida de Akor Adams al Venezia y Nianzou al Lille tras pasar el reconocimiento médico y físico.