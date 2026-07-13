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Al Barça se le escapa Julián Álvarez

El Arsenal quiere cerrar la contratación del delantero del Atlético de Madrid antes del inicio de la pretemporada, aunque la oferta que planean es de 105 millones de euros

Aregentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Aregentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

AFP

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Hugo Ferrer

València

El Arsenal ha intensificado las negociaciones para hacerse con los servicios de Julián Álvarez y quiere convertir al delantero argentino en uno de los grandes fichajes del verano. El conjunto londinense pretende avanzar en la operación antes del inicio de la pretemporada, aunque la negociación con el Atlético de Madrid se presenta compleja.

La entidad rojiblanca mantiene una postura firme y solo estaría dispuesta a estudiar una venta por una cifra cercana a los 150 millones de euros, una cantidad que, por el momento, el Arsenal considera demasiado elevada. Aun así, los 'Gunners' no descartan seguir negociando para acercar posturas en las próximas semanas, empezando a ofertar 105 millones.

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Centrado en el Mundial

Julián Álvarez continúa centrado en la disputa de la Copa del Mundo con Argentina, donde su buen rendimiento ha reforzado todavía más su cotización en el mercado. Aunque el atacante vería con buenos ojos un futuro en LaLiga, el interés del Arsenal es cada vez más fuerte y el club inglés confía en convencer tanto al futbolista como al Atlético para cerrar una de las operaciones más importantes del mercado estival.

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