Borja Iglesias carga contra Rajoy por cuestionar la identidad de los internacionales franceses: "Es un discurso peligrosísimo"

Las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa de origen extranjero o con raíces familiares fuera de Francia han encontrado una contundente respuesta en el futbolista del combinado español Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo ha criticado el mensaje del exlíder del PP, al que acusó de alimentar un discurso excluyente sobre la identidad nacional. "Es un discurso peligrosísimo", ha señalado en declaraciones a DAZN, reivindicando que la nacionalidad no puede ponerse en duda por el origen familiar de una persona.

Rajoy había afirmado que en la selección francesa "la mayoría no son franceses", aludiendo al origen familiar de buena parte de sus futbolistas y cuestionando implícitamente su representatividad nacional. La respuesta del jugador no se ha hecho esperar. "Me parece un discurso peligrosísimo", ha afirmado el delantero. "Decir que alguien no es francés porque sus padres o sus abuelos sean de otro país me parece muy grave. Si ha nacido allí o tiene la nacionalidad francesa, es francés y representa a su país como cualquier otro", ha añadido.

El atacante reaccionó así a unas palabras de Rajoy en las que el expresidente cuestionaba que buena parte de los internacionales franceses, pese a haber nacido en el país, fueran realmente franceses al tener origen extranjero o raíces familiares fuera de Francia. Unas afirmaciones que rápidamente desataron críticas en redes sociales y entre personalidades y numerosos usuarios, que recordaron que todos esos futbolistas son ciudadanos franceses de pleno derecho y representan legítimamente a su selección.

El delantero ha defendido que la pertenencia a un país no depende de los apellidos ni del lugar de nacimiento de los padres, sino de la ciudadanía y de la propia trayectoria vital de cada persona. Su intervención fue ampliamente compartida y recibió el respaldo de numerosos usuarios, que interpretaron sus palabras como una defensa de una sociedad plural y diversa.

Polémica recurrente

Las palabras de Rajoy también han encontrado contestación en Francia. El exinternacional y campeón del mundo Lilian Thuram, muy implicado desde hace años en la lucha contra el racismo, ha defendido que cuestionar la francesidad de los jugadores por el origen de sus familias supone negar la propia historia del país. En una línea similar se han pronunciado otras figuras del deporte y la política francesa, recordando que la selección nacional refleja la diversidad de la sociedad francesa y que todos sus integrantes representan al país con la misma legitimidad.

En España, distintas voces, entre las que destaca la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han rechazado las declaraciones del expresidente al considerar que identifican la identidad nacional con el origen étnico o familiar. El debate ha reavivado una discusión recurrente sobre inmigración, ciudadanía e integración, en la que numerosos dirigentes políticos, periodistas y deportistas han insistido en que la nacionalidad viene determinada por la ley y no por la ascendencia de una persona.

La polémica vuelve a situar en el centro del debate una cuestión recurrente cada vez que la selección francesa alcanza protagonismo internacional. Desde hace décadas, el combinado galo está formado por futbolistas nacidos en Francia o nacionalizados, muchos de ellos con raíces familiares fuera del país, reflejo de la historia migratoria del país y de su modelo de ciudadanía.

Voz comprometida

No es la primera vez que este asunto genera controversia. Tras el Mundial conquistado en 1998, aquella selección fue celebrada como el símbolo de una Francia multicultural. Sin embargo, con el paso de los años, determinados sectores han recurrido precisamente a la diversidad de sus jugadores para cuestionar su representatividad nacional, un argumento que numerosos expertos consideran incompatible con el concepto moderno de ciudadanía.

No es la primera vez que Iglesias se pronuncia sobre cuestiones que trascienden la dimensión del fútbol. El delantero del Celta se ha consolidado como una de las voces más comprometidas del deporte español, sin rehuir debates sociales y políticos que otros futbolistas prefieren evitar. A lo largo de los últimos años ha alzado la voz contra el racismo, la homofobia y otras formas de discriminación, y también ha defendido públicamente los derechos del colectivo LGTBI y la necesidad de un deporte más inclusivo.

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Su compromiso quedó especialmente patente en 2023, cuando decidió renunciar temporalmente a la selección española en solidaridad con Jenni Hermoso tras el caso Rubiales, al considerar que la situación exigía una respuesta contundente.

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