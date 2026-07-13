Borja Iglesias habla tras la polémica de Mariano Rajoy

Borja Iglesias fue uno de los primeros internacionales españoles en pronunciarse sobre la polémica generada por las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy acerca de la selección francesa. El delantero reconoció que las palabras del exdirigente le sorprendieron y defendió con firmeza el valor de la diversidad y la multiculturalidad tanto en el fútbol como en la sociedad.

En una entrevista concedida a DAZN, Iglesias explicó que conoció la controversia después de aterrizar de un vuelo, cuando varias personas le enviaron las declaraciones de Rajoy. "Me ha sorprendido, la verdad. Ayer iba volando y al aterrizar me lo enviaron. Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas", afirmó el futbolista.

Redacción SD

El atacante quiso dejar claro que entiende la sociedad actual como un espacio diverso, en el que conviven personas de diferentes procedencias, culturas y orígenes. "Entiendo la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, de una manera, y es la riqueza que tenemos", señaló, defendiendo que esa pluralidad enriquece a los países y también al deporte.

Borja Iglesias puso como ejemplo a Francia, país al que Rajoy se había referido en sus declaraciones. Para el delantero, la selección francesa refleja precisamente esa diversidad que caracteriza al país. "Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene", comentó, antes de reconocer que le produce "un poco de pena" que todavía se generen debates de este tipo.

Borja Iglesias firmando autógrafos a los aficionados en la sede de la selección española en Las Rozas / RFEF

Aun así, el internacional español evitó atribuir una mala intención al expresidente del Gobierno. "Puedo entender que no lo dijo con mala intención", explicó, aunque insistió en la importancia de medir las palabras cuando se habla de cuestiones relacionadas con la identidad y el origen de las personas. En este sentido, pidió "ser un poquito más cuidadoso con eso" para evitar alimentar polémicas o interpretaciones que puedan resultar ofensivas.

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Iglesias también aprovechó para poner el foco en la propia selección española, que considera un reflejo de la sociedad actual. Recordó casos como los de Nico Williams o Lamine Yamal para defender que la diversidad forma parte de la realidad del país y constituye uno de sus principales valores. "Creo que nuestra sociedad, realmente. La riqueza de nuestro país es esa variedad", concluyó el delantero, reivindicando que el origen o el color de piel no deben ser un elemento diferenciador a la hora de representar a un país.