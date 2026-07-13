Ya se conoce el estado de Courtois tras salir lesionado ante España
El guardameta fue sustituido en el minuto 70 y tras ser examinado tiene una lesión leve
Cuando vuelva de sus vacaciones comenzará a entrenar con sus compañeros
Thibaut Courtois tuvo que ser cambiado en los cuartos de final ante la selección española. Pero, finalmente, se descarta que la lesión muscular en el cuádriceps izquierdo sea grave. Ha sido sometido a unas pruebas y tan solo tiene unas pequeñas dolencias. Si nada se tuerce, cuando terminen sus vacaciones, se incorporará con normalidad a los entrenamientos y, por tanto, listo para el debut del Real Madrid en La Liga ante el Espanyol el fin de semana del 23 de agosto.
Por otro lado, el conjunto blanco tiene a tres futbolistas en semifinales, sin contar ya los jugadores que están de vacaciones y más tarde se pondrán a las órdenes del técnico portugués.
Según el club, la previsión es que ni le afecte para la pretemporada. El equipo ha arrancado este lunes 13 de julio por la mañana con las pruebas médicas y físicas de la mano de José Mourinho. Por la tarde se llevará a cabo el primer entrenamiento. Del primer equipo han estado, Huijsen, Arnold, Camavinga, Carreras, Lunin, Gonzalo, Mastantuono, Asencio, Rodrygo, Militao y Mendy.
Amistosos confirmados
El Real Madrid debutará en pretemporada el 1 de agosto ante la Fiorentina en Austria. Se enfrentará al conjunto italiano en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt a las 18:00 horas. La segunda cita, será en el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de la Coruña a las 21:00 horas el 12 de agosto. Además, se espera cerrar varios encuentros más para concluir la pretemporada.
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