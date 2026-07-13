Deossa tiene la llave para la llegada de Ceballos al Real Betis

Vasco de Gama, club brasileño, se interesó en Nelson Deossa hace dos semanas, pero hubo unos problemas judiciales. Una vez que ha sido revocada la intervención judicial y los antiguos dirigentes, encabezados por el ex futbolista Pedrinho, han retomado el control del club, pueden seguir negociando con el Real Betis.

Estos empresarios eran los que iban a avalar los pagos al Real Betis por el traspaso de Deossa, pero al frenarse el proceso de venta debido a la intervención judicial y no recibir el club verdiblanco las garantías bancarias necesarias, el traspaso no llegó a concretarse.

Si el mediocentro termina saliendo, abriría la posibilidad de la llegada de Dani Ceballos a Heliópolis, pero no a cualquier precio. El sevillano abandonó el Real Madrid perdonando un año de contrato con el objetivo de recalar únicamente en el equipo de Manuel Pellegrini. Ahora, queda que ambas partes lleguen a un acuerdo. Primero, en los años de contrato. Después, en el salario que percibirá el futbolista. Y, finalmente, la prima de fichaje y objetivos.

Antes de todo, se debe concretar la salida de Deossa, que fue una apuesta de la direción deportiva y ha causado ser una decepción en su primer año en Europa. El centrocampista vería con buenos ojos marcharse del club. El Betis recuperaría lo invertido y, además, obtendría un par de millones más junto a un % de futura venta.

El deseo de Ceballos y el Betis

El ex del conjunto blanco, tiene el deseo de volver a vestir la camiseta verdiblanca. Después de muchos, el culebrón Ceballos puede llegar a su fin, pero para ello, el Betis tiene que dar el visto bueno para no comprometer el límite salarial.

La realidad es que ya tiene 29 años para 30 y el club no puede arriesgarse haciendo un esfuerzo mayor, porque si le sale mal o el quipo no se mete en competicion Europea se mete en un lío.

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Hay que recordar que cuando se marchó el futbolista estaba Ángel Haro, presidente actual del club, y su decisión de no renovar no encajó nada bien. Desde entonces, ha existido una relación muy fría entre ambos y para que se produzca su llegada deberían limar sus diferencias.