El Deportivo de A Coruña se fija en un ex del Villarreal para reforzar el lateral izquierdo
El club gallego busca reforzar su banda izquierda con Pervis Estupiñán, internacional ecuatoriano de 28 años, actualmente en las filas del AC Milan
El RC Deportivo continúa trabajando en la planificación de su plantilla y ha puesto el foco en Pervis Estupiñán. Según ha informado el periodista Ángel García, el conjunto gallego está interesado en incorporar al internacional ecuatoriano de 28 años, que actualmente pertenece al AC Milan y conoce LaLiga tras su paso por el Villarreal.
Estupiñán, un lateral izquierdo con amplia experiencia en el fútbol europeo e internacional, destaca por su recorrido, capacidad ofensiva y solidez defensiva, cualidades que lo convierten en un perfil muy atractivo para reforzar la banda izquierda del Deportivo.
Primera toma de contacto
Por el momento, el interés del club coruñés se encuentra en una fase inicial y no ha trascendido si existen negociaciones entre las partes. En cualquier caso, la posible llegada del ecuatoriano supondría un refuerzo de gran nivel para el equipo blanquiazul de cara a la próxima temporada.
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