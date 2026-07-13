España - Francia ya tiene árbitro: protagonizó una de las decisiones más polémicas del Mundial

La FIFA ya ha designado al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir la esperada semifinal del Mundial que se disputará este martes en el AT&T Stadium de Dallas, en el mismo estadio donde se disputaron los octavos de final ante Portugal. Será esta la cuarta aparición del colegiado centroamericano en este Mundial, después de haber arbitrado los encuentros de la fase de grupos entre Turquía y Paraguay y Japón y Suecia, además del Suiza - Colombia de los octavos de final.

Barton, de 34 años, se ha consolidado como uno de los árbitros con un estilo firme y con poco margen. A lo largo de su carrera acumula más de 300 partidos oficiales dirigidos, en lo que ha mostrado más de 1.400 tarjetas amarillas y 86 expulsiones directas. Solo en este mundial ha amonestado 10 veces con tarjetas amarillas y ha protagonizado una expulsión.

El primer árbitro en aplicar la “Ley Vinicius”

El salvadoreño también ha sido protagonista durante este Mundial por convertirse en el primer árbitro en aplicar la conocida como “Ley Vinicius” o “Ley Prestianni”, la nueva normativa que sanciona con tarjeta roja a los futbolistas que se tapen la boca para dirigirse a un rival o a un árbitro con el objetivo de que no se sepa lo que dice.

La histórica decisión llegó durante el encuentro entre Turquía y Paraguay, cuando expulsó al paraguayo Miguel Almirón tras incumplir esta nueva directriz arbitral por una acción contra Mert Muldur, defensa turco, y que dio la vuelta al mundo y marcó un precedente en la competición.

Barton aplicando la Ley Vinicius en el Turquía - Paraguay / EFE

Gran experiencia mundialista

Barton llegará a las semifinales con un récord, ya que es el árbitro centroamericano que más partidos en mundiales ha arbitrado en toda la historia. Concretamente, tiene un bagaje internacional de 7 encuentros repartidos entre el mundial de Catar de 2022 y la actual edición.

El duelo de este martes estará acompañado por su compatriota David Morán como asistente principal y por el nicaragüense Antonio Pupiro como segundo asistente.

España buscará un pase a la final

La designación de Barton llega para uno de los partidos más exigentes del torneo. España afronta ante Francia la oportunidad de regresar a una final mundialista 16 años después, mientras que el combinado francés tratará de confirmar su condición de favorito y conseguir un pase a su tercera final del Mundial consecutiva, un hito histórico.

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La actuación del colegiado estará bajo el foco en un duelo de máxima tensión entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial, en el que cualquier decisión puede decidir quién peleará por el título el próximo domingo.