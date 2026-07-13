Una final del Mundial con aroma a pasado

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está cerca de llegar a su fin. Hemos entrado en la semana clave donde por fin se va a decidir qué combinado nacional bordará una estrella más en su pecho. Martes y miércoles se dirimirán los finalistas en la disputa de las semifinales entre Francia-España e Inglaterra-Argentina.

El elenco francés buscará su tercer título de la mano de un Didier Deschamps que dejará su papel de seleccionador que ocupa desde 2012. Con una delantera temible formada por Mbappé, Olise y Dembélé, parten como principales favoritos para alzarse con un título tras su último en Rusia 2018 y tratarán de quitarse la espinita de caer en penaltis en 2022. Por otra parte, el combinado de Lionel Scaloni buscará revalidar el título que logró en la última cita mundialista en Catar. Pese a estar abonados a las prórrogas, la albiceleste sigue cabalgando a lomos de un Leo Messi imparable que suma ya ocho tantos en la presente edición y sigue batiendo récords a sus 39 años.

Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina ante Argelia / Tom Weller/dpa

Inglaterra tampoco ha faltado a su cita en semifinales. Tras doblegar a la República Democrática del Congo, la anfitriona México y la Noruega de Haaland, el equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará alzar el tan ansiado trofeo, algo que no hace desde 1966, cuando firmó su primer y único título mundialista. Finalmente, la Selección Española de Luis De la Fuente también busca su segundo entorchado después del logrado hace 16 años en Johannesburgo. Pese al obstáculo en mayúsculas que se va a encontrar en semifinales, la ilusión de La Roja se mantiene intacta, liderada por un Mikel Merino que salió al rescate en las rondas previas ante Portugal y Bélgica.

Mikel Merino celebra su gol ante Portugal en octavos de final del Mundial / EFE

Por primera vez en la historia, los cuatro participantes en esta ronda son los cuatro mejor situados en el ranking FIFA. El sorteo celebrado el pasado mes de diciembre en Washington ubicó a las cuatro selecciones separadas en el cuadro para garantizar el equilibrio competitivo del torneo. Con estas variantes, todas ellas hicieron los deberes sellando el primer puesto del grupo, lo que nos ha llevado a poder disfrutar de unas de las semifinales más igualadas de la historia, sin presencia de selecciones revelación como Croacia en 2018 o Marruecos en 2022.

¿Una posible final conocida?

Las diferentes posibilidades para la final del domingo nos pueden dejar un encuentro con aroma a pasado. Si el equipo francés consigue derrotar a España, y Argentina hace lo propio con Inglaterra, se volvería a definir la misma final que en Catar 2022. Galos y argentinos volverían a verse las caras como ya hiciesen en el Estadio Nacional de Losail en el mes de diciembre. Por aquel entonces, la albiceleste parecía pasar el rodillo con una primera mitad en la que se fueron 2-0 arriba con goles de Messi y Di María. Sin embargo, el cuadro francés resurgió de sus cenizas con dos zarpazos consecutivos de Kylian Mbappé en la recta final para mandar el partido a la prórroga. En el alargue, Leo Messi volvió a adelantar a los sudamericanos y Mbappé volvió a igualar el choque desde los once metros para mandar la final a los penaltis. Gonzalo Montiel decidió en el último lanzamiento para delirio argentino.

Messi levantando la Copa del Mundo de Catar 2022 / Friedemann Vogel

Otra posible repetición en la final del presente Mundial puede ser la reedición de la pasada Eurocopa. En caso de clasificar España e Inglaterra, ambos volverían a coincidir en la final de un gran torneo como ya lo hiciesen hace tan solo dos años, en la final de la Eurocopa 2024. El Olímpico de Berlín fue testigo del cuarto título para la Selección Española, que firmó un torneo inmaculado batiéndose el cobre con selecciones de gran caché como Italia, Alemania, Francia y la mencionada Inglaterra, a la que doblegó en la final con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

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Lamine Yamal y Nico Williams celebran el gol del segundo ante Inglaterra. / EFE

La final que nunca fue

La tercera opción es que tanto el combinado de Luis De la Fuente como los de Scaloni se citen en Nueva York. Si esto sucede, llegará el tan ansiado Lamine Yamal vs Leo Messi, o lo que es lo mismo, la Finalissima que nunca llegó a disputarse. Tanto el campeón de Eurocopa como el campeón de Copa América tenían el billete asegurado para viajar el pasado mes de marzo a Catar. Sin embargo, la UEFA decidió suspender de urgencia la cita debido a la crisis militar e inestabilidad existente en el Golfo Pérsico. Tras una serie de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, se tomó la decisión de cancelar toda la actividad deportiva en Oriente Medio. Pese a que se intentaron buscar soluciones como cambios de sede y fechas alternativas, no hubo un punto de encuentro para que La Roja midiese sus fuerzas con Argentina. Sin embargo, el Mundial de 2026 les dará otra oportunidad, siempre y cuando sean capaces de vencer a Francia e Inglaterra respectivamente.