Koundé suma un fuerte pretendiente antes del Francia-España para abandonar el Barça

El Bayern de Múnich ha vuelto a fijarse en Jules Koundé para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Según informa SPORT, el conjunto bávaro ha preguntado por la situación del internacional francés del FC Barcelona, aunque por el momento no existe una negociación formal entre los clubes.

La dirección deportiva del Bayern considera que Koundé es un perfil ideal por su polivalencia, ya que puede actuar tanto como lateral derecho como en el eje de la zaga. Sin embargo, la entidad alemana deberá resolver antes varias operaciones de salida para disponer del margen económico necesario y plantear una oferta al Barça.

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Jules Koundé y Ferran Torres durante el entrenamiento del Barça / AGENCIAS

La postura del jugador

En el Barcelona mantienen la confianza en el defensor francés, cuyo contrato se extiende hasta 2030. Además, el propio Koundé ha manifestado recientemente su deseo de continuar vistiendo la camiseta azulgrana, por lo que cualquier movimiento dependerá tanto de la postura del club catalán como de la voluntad del futbolista.