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Koundé suma un fuerte pretendiente antes del Francia-España para abandonar el Barça

El conjunto alemán tantea la situación del polivalente defensa francés

Jules Kounde of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 08/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg;

Jules Kounde of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 08/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg;

AFP7

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Hugo Ferrer

València

El Bayern de Múnich ha vuelto a fijarse en Jules Koundé para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. Según informa SPORT, el conjunto bávaro ha preguntado por la situación del internacional francés del FC Barcelona, aunque por el momento no existe una negociación formal entre los clubes.

La dirección deportiva del Bayern considera que Koundé es un perfil ideal por su polivalencia, ya que puede actuar tanto como lateral derecho como en el eje de la zaga. Sin embargo, la entidad alemana deberá resolver antes varias operaciones de salida para disponer del margen económico necesario y plantear una oferta al Barça.

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La postura del jugador

En el Barcelona mantienen la confianza en el defensor francés, cuyo contrato se extiende hasta 2030. Además, el propio Koundé ha manifestado recientemente su deseo de continuar vistiendo la camiseta azulgrana, por lo que cualquier movimiento dependerá tanto de la postura del club catalán como de la voluntad del futbolista.

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