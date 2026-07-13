Pedro Porro: "No hay favoritos contra Francia"

La selección española ya cuenta las horas para disputar uno de los partidos más importantes de su historia. Después de superar a Bélgica en los cuartos de final, el conjunto de Luis de la Fuente se medirá este martes a Francia con un objetivo claro: regresar a una final del Mundial 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica.

En la víspera del encuentro, uno de los encargados de comparecer ante los medios fue Pedro Porro. El lateral del Tottenham, uno de los jugadores más destacados de la selección durante este Mundial, dejó claro que el vestuario afronta la semifinal convencido de sus opciones, aunque sin caer en el exceso de confianza.

Pedro Porro celebrando su gol ante Austria / Lavandeira Jr / EFE

"No hay favoritos"

Preguntado por el favoritismo antes del encuentro, Porro rechazó colocar a cualquiera de las dos selecciones por encima de la otra: "No creo que haya favoritos. Son dos grandes selecciones. Va a ser un partido muy bonito y muy difícil."

Otro de los temas recurrentes en la rueda de prensa fue el desgaste físico acumulado durante el campeonato. España ha recorrido miles de kilómetros más que Francia durante el torneo, aunque Porro aseguró que esa circunstancia no condicionará el rendimiento del equipo: "No me noto mucho las piernas. Nosotros viajamos continuamente y no pensamos en los kilómetros. Hemos podido recuperar y ahora solo estamos centrados en el partido de mañana."

La importancia de Luis de la Fuente

El lateral también tuvo palabras de elogio para Luis de la Fuente, a quien volvió a señalar como una de las claves del gran ambiente que reina en el vestuario español: "Es una persona muy importante para el grupo. Desde el primer día me dio confianza y te hace sentir importante juegues o no juegues. Eso dice mucho de él."

Después de medirse durante el torneo a extremos como Rafael Leão o Jérémy Doku, ahora le espera un desafío todavía mayor frente a Francia. Aun así, explicó que cada encuentro exige un planteamiento distinto: "Depende del partido y del rival. Hay encuentros en los que puedes atacar más y otros en los que tienes que estar mucho más concentrado en defender."

Pedro Porro disputando un duelo con Doku / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De casa... a unas semifinales del Mundial

Porro también quiso recordar cómo ha cambiado su vida en apenas unas semanas. El lateral confesó que hace poco más de un mes estaba en casa junto a su familia esperando la convocatoria y ahora está a un solo partido de disputar una final mundialista: "Hace 40 días estaba con mi mujer y mis hijos en casa. Ahora se te pasan muchas cosas por la cabeza. Estoy muy feliz y seguro de que mi familia está muy orgullosa."

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El internacional español apenas guarda recuerdos del Mundial de 2010 por su edad, aunque sí rememoró haber celebrado el título bañándose en la plaza de su pueblo. Ahora espera escribir su propia historia y ayudar a España a regresar a una final del Mundial frente a una Francia que volverá a exigir la mejor versión de la Roja.

Fuente: Sport