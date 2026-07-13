El PSG de Luis Enrique se lleva al lateral izquierdo de Francia

Luis Enrique ya tiene nuevo revulsivo de Nuno Mendes tras hacerse con el lateral izquierdo de la selección francesa. A poco más de 24 horas de la semifinal del Mundial que enfrentará a España y Francia, Fabrizio Romano informa que el PSG pagará la cláusula de rescisión del galo de 32 años Lucas Digne. El traspaso del jugador rondará los diez millones de euros y el acuerdo está prácticamente cerrado entre todas las partes implicadas.

De esta forma, Unai Emery pierde a uno de sus zagueros insignia en su regreso a la UEFA Champions League un año después. El exvalencianista logró la pasada temporada alzar su quinta UEFA Europa League con Digne de titular durante gran parte de la competición. Tras casi una década en la Premier League (Everton y Aston Villa), el de Meaux recalará en el Parque de los Príncipes en la que será su segunda etapa en el conjunto parisino.

Noticias relacionadas

Lucas Digne / Aston Villa

Segundo periplo en el PSG

Lucas Digne vuelve al PSG en el que militó durante dos campañas antes de dar el salto a clubes como AS Roma o FC Barcelona. El lateral izquierdo de Francia disputó 43 partidos oficiales y registró dos asistencias en su llegada a la élite procedente del LOSC Lille. Ahora, vivirá una nueva experiencia en la capital francesa aceptando el rol de suplente del portugués Nuno Mendes. Con este movimiento, Digne sumará experiencia a un equipo dispuesto a conseguir su tercera UEFA Champions League consecutiva.