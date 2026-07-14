Alineaciones oficiales del Francia - España de semifinales del Mundial 2026: onces confirmados de De la Fuente y Deschamps
El seleccionador nacional repite el equipo titular que eliminó a Bélgica en cuartos de final con Pedri de nuevo en el banquillo
Oficial. Ya hay alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial entre Francia y España por un billete a la final de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará el domingo 19 de julio a las 21:00 horas en el MetLife Stadiumen de Nueva Jersey (Estados Unidos).
De la Fuente mantiene su confianza en el portero Unai Simón y la línea de cuatro de los últimos partidos con Pedro Porro en la banda derecha, Marc Cucurella en el carril izquierdo y la pareja Laporte-Cubarsí en el centro de la defensa.
El seleccionador ha encontrado su equipo ideal desde hace varios partidos y la única duda era el acompañante de Rodri y Dani Olmo en el centro del campo: Fabián o Pedri. Finalmente el elegido contra los franceses es Fabián.
Arriba no hay cambios con Álex Baena partiendo desde la izquierda, Lamine Yamal en derecha y Oyarzabal arriba en punta de ataque.
Por su parte, Deschamps llegaba al partido también con casi todo claro salvo la composición de su núcleo en el centro del campo. El madridista Aurelien Tchouaméni ya se ha recuperado de los problemas físicos que le dejaron fuera y es titular en lugar de Koné. Además, el seleccionador opta por Barcola en detrimento de Doué en el póker de ataque junto a Olise, Dembélé y Mbappé.
Alineaciones oficiales
FRANCIA: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcolá; y Mbappé.
ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal.
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