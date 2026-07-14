Alineaciones probables del Francia-España de semifinales del Mundial

Una final anticipada en el Mundial. La Roja busca este martes alcanzar la segunda final de su historia en un Mundial, un reto que le exige batir una vez más a Francia, rival que posiblemente se ha mostrado como la más fuerte y sólida desde el inicio del campeonato y que tendrá ganas de revancha tras los últimos reveses contra la selección española.

España quiere seguir soñando con una segunda estrella en su camiseta. ¿Sus armas? solidez, competitividad y la fiabilidad que le da el llevar 37 partidos oficiales sin perder será más que nunca necesaria para contrarrestar a una Francia que en este Mundial ha dado muy buena nota, apoyado en un temible cuarteto ofensivo liderado por la dupla Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autores entre ambos de 13 goles (8 y 5), y que examinará a una selección española que sólo ha encajado un gol hasta el momento y que tuvo a Unai Simón 650 minutos sin encajar.

Luis de la Fuente volverá a estar ante la tesitura de cómo configura a su equipo para dominar y sufrir lo menos posible ante el combinado francés. El riojano prácticamente ha encontrado su equipo ideal desde hace varios partidos y la única duda que puede haber antes del choque es el compañero de Rodri en el medio, si Fabián Ruiz o un Pedri González que no termina de estar fino, pero cuyo talento y capacidad para superar líneas de presión podría ser clave.

Merino, pese a sus dos últimos goles claves, seguiría esperando su opción seguramente desde el banquillo porque Dani Olmo se ha movido a la perfección como '10' y esa capacidad suya entre líneas puede hacer daño a Francia. Arriba, como '9' se mantendría Mikel Oyarzabal, pese su poco protagonismo en octavos y cuartos, mientras que tampoco parece que Álex Baena vaya a perder su sitio en el costado izquierdo que lleva ocupando desde el segundo partido pese a la recuperación de Nico Williams.

Deschamps lo tiene casi todo claro salvo también la composición de su núcleo en el centro del campo. El madridista Aurelien Tchouaméni, el teórico titular junto a Adrien Rabiot, ya se ha recuperado de los problemas físicos que le dejaron fuera en octavos y cuartos, aunque el buen hacer de Manu Koné y su mayor ritmo le podrían mantener en el once.

INGLEWOOD (United States), 02/07/2026.- Goalkeeper Unai Simon of Spain (R) and Pau Cubarsi of Spain celebrate winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. (España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Alineaciones probables

FRANCIA: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; y Mbappé.

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ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.